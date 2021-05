MAR DEL PLATA: Investigan un millonario asalto contra un hombre y sus pequeños hijos

ZONALES

Un hombre denunció haber sido asaltado por cuatro delincuentes armados cuando se encontraba en su casa del barrio Bosque Grande, junto a sus hijos de 5 y 7 años.

El hecho se registró en una vivienda ubicada en Eduardo Peralta Ramos y Fortunato de la Plaza, cerca de las 19 de este lunes, cuando los cuatro ladrones ingresaron por la puerta de un pasillo del inmueble que estaba abierta. De inmediato, amenazaron a las víctimas con dos armas de fuego y un cuchillo de cocina y comenzaron a exigir la entrega de dinero y objetos de valor.

En menos de 10 minutos, según calculó el padre de los menores en diálogo con LA CAPITAL, los asaltantes lo golpearon salvajemente y le sustrajeron un monto de dinero que no precisó, además de un teléfono celular. “A mí casi me matan pero a los chicos por suerte no les hicieron nada. Igualmente están muy asustados”, dijo el hombre de 35 años que se desempeña como editor de videos, al ser consultado acerca de lo ocurrido.

Conforme pudo saber este medio al consultar otras fuentes del caso, la suma de dinero robado ascendería a casi 3 millones de pesos, según la denuncia del propio damnificado. De todas formas, esa información es investigada por la policía.

La víctima señaló que los ladrones se encontraban “encapuchados y con chalinas, y también tenían barbijos”, por lo cual casi no logró observar sus rostros. “Ni bien se fueron trabé la puerta y fui a buscar otro teléfono que tenía guardado, con el que llamé a la policía. Ya hice la denuncia y declaré lo que pasó”, agregó.

Personal de la comisaría decimosexta inició una investigación bajo las órdenes del fiscal Mariano Moyano, y en la casa se hicieron presentes peritos de la Policía Científica, que recabaron distintas pistas con el objetivo de identificar y detener a los autores del asalto lo antes posible.





La Capital MDP