Esta mañana el fiscal Walter Mercuri dialogó con CNM 93.3 respecto a la nota publicada por el municipio con datos falsos acerca de una causa en donde tres menores fueron vulneradas por pornógrafos que las captaron en redes sociales, retiradas de la guarda de sus padres y luego restituidas.

El miembro del Ministerio Público explicó que la información oficial redactada por el municipio en la jornada del jueves fue errónea y que tratándose de un tema sensible debe salir a aclarar los hechos.

Como anticipó este portal ayer, una de las nenas fue inducida el año pasado a generar videos a cambio de promesas. Cada vez el tema fue en aumento y hasta llegaron a explicarle cómo subir el material a internet en sitios irrastreables. Meses después sus padres se dieron cuenta de lo sucedido y no realizaron la denuncia. Al comentárselo a allegados compartieron el material con ellos y se generó una distribución del mismo a nivel local.

En un primer momento, y ante la denuncia recibida, se realizaron allanamientos y se imputó a 6 personas. Se pensaba que algunos de ellos lo habían originado.

Pero Mercuri explicó que lo relatado últimamente por el sitio oficial no refleja la realidad. “No tengo la facultad para quitar o restituir menores a su padre. Eso es algo propio de un Juez de Familia o de Paz”, que en este caso estuvo representado por el magistrado local Pablo Rodríguez.

“La causa de Madariaga no tiene nada que ver con ninguna de las otras causas de pornografía infantil que llevo adelante. En la nota mencionaron una de San Bernardo que tiene a un imputado que vivió en Madariaga y que tiene casa aquí pero que no tiene nada que ver con este proceso de las menores. Es un tema muy sensible y causa confusión en la gente. Muchas personas se sintieron ofendidas y enojadas”.

El fiscal explicó que en un primer momento la separación del vínculo entre los padres y las nenas era “algo que se debía hacer” porque había presunciones de un delito que las vulneraba. Recordó que hubo demoras en las pericias telefónicas y en las declaraciones y eso demandó poco más de un mes. Luego el Servicio Local le pidió un informe actualizado en dónde se les explicó que se caían las imputaciones. Ese pedido se repitió desde el Juzgado de Paz y se reiteró el estado de actualización de la causa. Al no haber acusados, al Juez, no le quedó otra alternativa que la restitución.

“Yo no tomo la decisión. Yo no sé siquiera si ya lo restituyeron. Esa noticia no se ajusta a la realidad. Cuando se da una información al respecto hay que interiorizarse. Para no generar enojo en la gente con información errónea”.