MADARIAGA: Ciro tiene 10 años y se convirtió en el primer YouTuber local de habla de pesca

MADARIAGA





Ciro Podazza, va a la Escuela Normal – 5to. Segunda como indica con lujos de detalles- y desde hace unos 4 meses abrió su canal de pesca en YouTube “”.

Su mamá, Luciana Castañares, y su papá Sergio Podazza, son amantes de la pesca. Lo contagiaron y junto a tíos y otros YouTubers como “Pesca a lo Loco, El Chato o Lo que se pesca se come” lo orientaron para que realice sus propios videos.

Con el correr de las semanas aprendió sobre cuál es la mejor orientación de la cámara y su mamá es quién le edita los videos y le coloca música. Cada semana que pasa, y cada entrega, se le van sumando variantes y relatos que lo hacen más profesional.

Ciro se va soltando y relata, en la charla con CNM, cuales son los sitios más lindos para ir. Aclara que siempre pescó de corta y que todavía no lo han embarcado. Por eso sostiene que uno de sus sueños es ir a La Salada Grande.

Reconoce que le gusta probar con señuelos aunque reconoce que sus papás usan mayormente carnada. Por eso se lo ve hacer un pozo para obtener lombrices que luego no tienen mucho efecto al llegar al Canal 2 por lo que saca algunas mojarras. En ese momento advierte que al colocar la lombriz en el anzuelo nunca hay que dejar la cabeza por fuera del enganche porque, sino, las mojarras te la roban sin quedar atrapadas.

“Todos somos apasionados por la pesca. Me gusta el río, los canales, la laguna y he ido al mar aunque no me gusta tanto”.

Recordó que la pieza más grande obtenida fue una carpa hace ya algunos años y que tienen una casa de pesca predilecta en la ciudad para ir a buscar los implementos que precisa. Lejos de hablar de videojuegos, Ciro se enfoca siempre en la pesca durante su diálogo. Ante una de las consultas indica que aún no sabe si sus compañeros de colegio lo siguen pero sí lo hacen los que se enfocan en esta materia.

El objetivo es hacer crecer el canal con una buena temática. Ya sus papás, para incentivarlo, le hicieron gorras promocionales que el usa durante las emisiones en donde se automociona.