Ató a un perro a su camioneta y lo arrastró 30 cuadras porque le "ladró a su hija"

NACIONALES

Era un feriado más para la familia Ludueña, cuando alrededor de las 18:30 horas del día lunes pasado, mientras tomaban mate, escuchan que ingresa un vehículo al predio de su propiedad. Cuando sale el dueño de la vivienda, se baja del auto un hombre, que a los gritos amenaza con matarles de un tiro a su perra porque había pasado su hija por la calle y la misma "le toreó".

La familia se disculpa, el hombre se retira, y a la media hora se dan cuenta que el animal no estaba, por lo que comenzaron la búsqueda por redes, ya que la perra nunca había salido de la casa. En medio de la búsqueda, una vecina de la ciudad que vio las publicaciones, llama por teléfono diciendo que había encontrado una perra de raza dogo a 30 cuadras de su vivienda, de iguales características a la que buscaban.

Cuando la familia llegó a su encuentro, se encontraron con la perra ensangrentada, con cortes y con el cuerpo quemado a tal punto que se le veía los huesos, como si hubiese sido arrastrada.

Al chequear las cámaras de seguridad municipales, ven y comprueban la peor y terrorífica hipótesis, el hombre que los había ido a amenazar, ató a la perra a la parte trasera de su vehículo y la arrastró durante cerca de 30 cuadras.

Tras esto, la familia se dirigió rápidamente a la comisaría local donde realizaron la denuncia correspondiente y ahora se encuentran a la espera de que la justicia tome medidas contra el mismo.

A través de las redes sociales, los vecinos del distrito acompañaron a la familia con fotos del hombre a modo de "escrache", y pidiendo a las autoridades la detención del mismo.

“Esto no va a quedar así, voy a ir hasta el final para conseguir justicia y que este señor pague por lo que hizo”.

Comentó Noelia, su dueña a DLN y agregó “las imágenes se viralizaron y la Asociación de Dogos Argentinos va a hacer una marcha por india cuando se levanten las restricciones nacionales"

Por último cerró: "mucha gente me contactó para decirme que le tienen miedo a este señor, yo no le tengo miedo, no tengo miedo de defender a mi perra”.

India se encuentra en recuperación, aunque no puede caminar por sus propios medios. Las imágenes de las cámaras de seguridad están en manos de las autoridades.