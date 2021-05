ANTICIPO: Identificaron las cepas de Manaos y de Reino Unido en casos de Mar del Plata y de Tandil

MADARIAGA

Una decena de personas infectadas con las variantes del Reino Unido y Manaos del Covid-19 fueron detectadas en las últimas horas en General Pueyrredon (Mar del Plata).

El dato fue confirmado por el titular de Zona Sanitaria VIII, Gastón Vargas, quien en diálogo con LU6 Radio Atlántica declaró: “Me pasaron un informe anoche en función de 17 casos, entre Tandil y General Pueyrredon, en los que se identificaron cepas del Reino Unido y Manaos”.

“Diez son de General Pueyrredon”, detalló Vargas y agregó: “Con esto no quiero decir que estén circulando las cepas, pero sí que esos dos casos aislados que en algún momento se dieron a conocer no fueron los únicos”.

“Vamos a seguir esta información y a estudiarla bien”, remarcó el titular de Zona Sanitaria VIII y consideró que la aparición de estas variantes del coronavirus pueden “explicar la rapidez del contagio”.

“Recordemos que estas cepas son 70% más contagiosas y 30% presenta síntomas más graves”, precisó, por lo que instó a “estar atentos y redoblar las medidas de cuidado”.

Mientras tanto, la ciudad transita la segunda ola de contagios que azota al país y al respecto Vargas indicó que “venimos con un amesetamiento de casos en un valor alto”.

“En General Pueyrredon oscilamos entre los 3300 y los 3500 casos activos”, informó y aseguró que esta cantidad de infecciones “tienen al sistema de salud en una tensión permanente”.

Camas y oxígeno

“Hemos tenido un fin de semana complejo en cuanto a la disponibilidad de camas”, aseguró Vargas en otro tramo de la entrevista radial y recordó: “El viernes pasado estuvimos muy complicados, durante el fin de semana también, se descomprimió un poco el domingo, pero esos días manejamos valores de un 82% de ocupación”.

“Hoy estamos en un 74%, que también tiene que ver, lamentablemente, con la finalización del tratamiento. En algunos casos con el alta, pero por fallecimiento en otros”, destacó.

En este sentido, señaló que “en la última semana hemos tenido 26 personas que fallecieron por Covid” y que “eso también te da el margen de ocupación que oscila entre el 76 y el 80%”.

Además, precisó que se observa en las terapias que “el 50% de las personas que están con máscaras de alto flujo de oxígeno terminan necesitando un respirador”.

“La mortalidad ha crecido. Un 50 o 60% de las personas que llegan a respirador lamentablemente fallecen”, indicó.

En este contexto, el titular de Zona Sanitaria VIII aseguró que ayer en Mar del Plata solamente “teníamos 6 o 7 respiradores disponibles”.

También comentó que, a diferencia de la primera ola de contagios, preocupa la provisión de oxígeno para el tratamiento de los pacientes.

“En algunos municipios, como Madariaga, falta oxígeno. Tandil no pudo ampliar sus camas y por eso colapsó la semana pasada. A pesar de tener el recurso, no tenía el oxígeno, con lo cual no podés habilitar ninguna cama”, advirtió.