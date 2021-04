PINAMAR: Tras el operativo de verano Pinamar sólo cuenta con 2 patrulleros y 2 UTV para patrullar

ZONALES

Horas después del paso de la Semana Santa camiones mosquito pasaron por la costa y reunieron la mayor cantidad posible de patrullas afectadas al Operativo de Sol a Sol en las localidades alcanzadas.

Se llevaron de Mar del Plata, de Villa Gesell y de La Costa. En el caso de Pinamar sólo quedaron dos patrulleros y 2 UTV disponibles para recorrer todo el distrito.

El secretario de seguridad, Lucas Ventoso, comparó a lo sucedido con Gesell que se quedó con 5 y La Costa con 3.

“Es una barbaridad. Estamos muy preocupados. Cuando esto llega a los medios provinciales después te mandan el vuelto pero no me puedo quedar callado con esto. Estuve en Mar del Plata en la zona de ferias y nadie controla nada. Ahora al idiota que tiene impuestos y tasas a ese lo cierran a las 9 de la noche. Así no van a controlar nunca una epidemia”, se quejó.

Por otro lado recordó que hay 30 kilómetros de playa para patrullar y es imposible realizarlo con tan pocas unidades.

“¿Que quieren que patrullen caminando? No nos pidan magia. La cuestión de seguridad es regional. Los UTV se los llevaron a Guernica y los devolvieron destruidos”.