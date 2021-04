PINAMAR: Martín Yeza dijo que “Hay un crecimiento vertiginoso de casos”

ZONALES

El intendente de Pinamar, Martín Yeza, admitió que “estamos en un contexto de un crecimiento vertiginoso de casos de coronavirus, hay una mayor cantidad de actividades a puertas cerradas y hay mucha gente que bajó la guardia”

En declaraciones radiales agregó que “tenemos que levantar la guardia entre todos, ese va a ser el principal desafío. Desde el Estado estaremos fiscalizando comercios gastronómicos y hoteleros, con quienes ya venimos trabajando durante toda la temporada”.

“Hacia el futuro va a ser importante si hay un diagnóstico que amerita tomar decisiones drásticas, se debe rescatar del año pasado hacerlo en el mayor clima de consenso posible porque nosotros tenemos que aplicar esas normas”, indicó Yeza.

El jefe comunal señaló que en “cualquier esfuerzo que se haga tenemos que estar juntos, no me arrogo ninguna función que no me compete sino ser parte del proceso de decisión para poder después hacerla llegar y que sea de eficaz aplicación”.

En torno a las expectativas para esta Semana Santa, indicó que “este suele ser un fin de semana de propietarios y el turismo de cabaña funciona muy bien y también el de hoteles pequeños”.

En cuanto a una posible postergación de las PASO en virtud de la situación sanitaria, Yeza apuntó que “hay un Congreso, las leyes tiene que pasar por allí y nosotros lo debatiremos puertas adentro. Son decisiones que se tienen que tomar con información y para eso hay un jefe de bloque como Cristian Ritondo”.