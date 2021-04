Alberto Fernández, con coronavirus: “Si no tuviera la vacuna, la estaría pasando muy mal”

NACIONALES

Después de haberse dado a conocer ayer la noticia acerca del positivo de Covid-19 del presidente Alberto Fernández, el mandatario se refirió a su estado de salud y, ante el debate que se suscitó alrededor de las posibilidades de contagio de una persona inoculada, expresó: “Si no tuviera la vacuna, la estaría pasando muy mal”.

“Lo que me dicen mis médicos es que evidentemente la vacuna generó una cantidad de anticuerpos importantes para que yo en este momento no la esté pasando como una persona de 62 años que se contagia y en los primeros días expresa su dolencia”, destacó Fernández en diálogo con AM750.

La salud de Fernández

El Presidente volvió a expresar que se siente bien y precisó que solo tiene “tres líneas”de fiebre. “Recién se fue el médico, me revisó íntegramente, me revisó los pulmones, la saturación de oxígeno, no tengo ningún síntoma preocupante”, subrayó el Presidente.

“Estoy aislado en la casa de huéspedes, no vienen ni los perros a verme”, ironizó Fernández, y explicó que su médico le permitió salir a caminar por la quinta de Olivos. “Me dijo: ‘Si te sentis con fuerza, ponete un barbijo y hacelo’”, aclaró.

Fernández confirmó que al mediodía le realizaron un test de PCR, sobre el que todavía no tiene los resultados, pero que estarán en el transcurso del día y permitirán confirmar el test rápido (de antígeno).

”Hay que esperar esos resultados para tener certezas de que lo que dio el test rápido es correcto, supongo que en el transcurso de la tarde tendremos un resultado definitivo”, detalló el mandatario.

Fernández se refirió al plan de vacunación y adjudicó la falta de dosis a una problemática mundial. “Ayer la OMS sacó un comunicado quejándose por la lentitud de la llegada de vacunas a Europa, entonces ahí se podría decir que somos una suerte de país medio privilegiado recibiendo todas las semanas dosis”, resaltó el Presidente.

La vacuna de Pfizer



El Presidente apuntó contra la empresa Pfizer y sostuvo que si bien le hubiera “encantado” comprarle vacunas el laboratorio “no las quizo vender” por las exigencias contractuales que establecía.

“Pero los países que cedieron a esas exigencias tampoco las recibieron. El que no quizo vender la vacuna fue Pfizer y terminó no vendiéndosela a nadie y concentrándola en Estados Unidos”, remató Fernández.

Reunión con Ciudad

Por otro lado, al ser consultado acerca de la reunión que iba a mantener con Horacio Rodríguez Larreta, en la que se esperaba se retomara el espíritu de cooperación entre el jefe de gobierno porteño y el mandatario para evaluar el monitoreo de las variables epidemiológicas, el Presidente ahondó en la importancia de frenar los contagios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“Esto empieza en el AMBA y comienza a contaminar el resto del país. Lo que yo quisiera es que hagamos algo para frenar el contagio en este área. También sé que la sociedad tiene muchas difucultades para volver a un encierro. Ahora, cuando uno mira el mundo, eso es lo que está ocurriendo. Prácticamente toda Europa deja de funcionar a partir de las 18hs. Viendo esto me pareció oportuno volver a hablar con Áxel y con Horacio y quería que hiciéramos algo juntos. La primera vez salió bien”, remarcó Fernández.

“Lo que sí creo es que tenemos que hacer algo, porque los datos dan cuenta que lo que está pasando no es bueno. Mi único objetivo es preservar la salud de los argentinos”, concluyó al respecto.