ABERRANTE: Fue abusada por su hermano y su papá durante toda su infancia con la complicidad de su mamá

NACIONALES

Yolanda relató esta mañana a la La Brújula 24 una verdadera pesadilla que vivió en su infancia en Bahía Blanca. De las peores que puedan existir.

Según contó, fue abusada sexualmente durante muchos años por su padre y su hermano, que actuaban con la complicidad de su propia madre.

De hecho, la mujer que hoy tiene 32 años, le señaló que la semana que viene la causa llega a juicio.

"Voy contra toda mi familia, a denunciar el abuso de mi hermano y de mi papá, que lo hacía con ayuda de mi mamá". "Fuimos todos abusados, pero ellos dicen que miento, mi hermana incluso sale de testigo de él -padre- y ella misma fue abusada".

"Mi mamá estaba el día que dije que mi hermano me abusó y me trató de drogada, que no era verdad".

Recordó con la voz entrecortada. Y siguió:

"Toda la familia como si nada. Empezó mi papá y después siguió mi hermano, ella -por su madre- me bañaba y me dejaba con mi papá en la habitación, como lista para que me abusara".

"Me da mucha bronca porque mi mamá no siente ninguna culpa"

"Uno se pregunta por qué pasaba esto, ahora me da bronca porque ella no siente ninguna culpa, por eso lloro, es una impotencia muy grande que me agarra, y quiero que mi hermana se de cuenta".

Refirió Yolanda.

Consultada respecto de tiempos, la damnificada indicó que "todo esto duró hasta que me fui de mi casa con mi pareja, cuando tenía 19 años". Y detalló:

"Mi papá no me penetraba, hacía otras cosas, pero mi hermano sí. El día que murió mi papá me sentí tranquila, fue una pesadilla".