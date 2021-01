MADARIAGA: Guillermina Eyras se cruzó al aire con Guillermo Pereyra por empleados del ferrocarril

MADARIAGA

La actual Inspectora Distrital, Guillermina Eyras (FDT), se acercó esta mañana a RGM Latina para responder algunas de las dudas que se habían manifestado al aire por parte del conductor Guillermo Pereyra acerca de la selección de los empleados que ingresaron a Trenes Argentinos para cumplir la tarea de boleteros, maestranza y control de pasajes.

Es que en el proceso de retorno del tren, desde la empresa estatal, le delegaron la tarea de selección de personal a los referentes del Frente de Todos a nivel local como Ciro Albarengo, Gabriel González, Valeria Medina y Eyras.

Entre los elegidos calificó y fue contratado el hermano de la jefa de los docentes y hubo mensajes al programa matutino que fueron leídos al aire por el conductor. Esto no cayó bien en Guillermina que mantener un intercambio de ideas al aire.

“Es una cuestión de respeto. Cuando uno no tiene idea es de respeto llamar por teléfono” le inquirió de movida al conductor radial. “Si me llaman por teléfono estoy dispuesta. Esto de no tener idea de tirar uno o a otro”, reiteró a modo de crítica por el análisis realizado un día antes.

“Podemos decir como es. Mucha gente me llamo por teléfono dolida por la situación y atendiendo esta incomodidad estoy acá. En principio hay desconocimiento. Cuando uno tiene un micrófono adelante duele que se hable sin saber. Hay persona del otro lado con sentimiento y familias. Hay que tener cierto cuidado porque las personas sufren. En una oportunidad cuando cuestionaron porque a tu hija le dieron una beca. Las autoridades que ahora están en el poder te atacaron ferozmente, sin saber y no se me ocurrió criticarte. Se me ocurrió defenderte. Defendí a tu hija. ¿Sabés por qué? porque estaba segura que si pidió una beca la necesitaba. Las personas que están en este gobierno te defenestraban y te salí a defender”.

Guillermina recordó un cuestionamiento que emanó Esteban Santoro hace algo más de 10 años, cuando era concejal, por el otorgamiento de becas municipales a una de las hijas del periodista.

Para explicar el criterio de selección, Guillermina Eyras dijo que “su hermano es ciudadano de Madariaga, que necesita trabajo y esta pasado por situación difícil y compleja que no podés cuestionar”.

En ese punto Pereyra la frenó y le respondió: “No cuestiono nada. Porque la gente me decía ¿Cómo es posible que alguien vinculado a la política?.... Y yo no tenía idea. Lo dije al aire. Me extraña, pero no tengo idea. Me dijeron que iba a ser jefe de estación y después me dicen que es un empleado”.

La inspectora Distrital le indicó que su hermano “tiene capacitación, edad y secundario y requisitos para entrar. Ingreso como todos los demás. No es más ni menos que nadie. Hubo otras personas que también me solicitaron entrar. Otras entraron y otras no. Algunas que no tenían condiciones fueron respetuosas y agradecidas”.

Para cerrar su exposición al aire, la referente del Frente Renovador a nivel local reiteró que “es importante tener el conocimiento. Voy a cumplir 20 años en política y he generado oportunidades y proyectos”.