VIDEO VIRAL: Fotografió el cielo y captó la silueta de Maradona

NACIONALES

Natalí Ríos, oriunda de Paraná, registró con su teléfono celular el momento exacto en el que las nubes formaban una particular silueta: la de Diego Armando Maradona. El video de Instagram de inmediato comenzó a generar miles de repercusiones y ahora es la imagen viral que recorre el mundo.

La joven de 26 años contó detalles de cómo fue ese singular episodio y cómo se dio cuenta de lo que había logrado. Además, brindó detalles de su perfil y se reconoció como feminista, un tema no menor que, por estos días, también generó polémica, entre las tantas que provocaba el Diez. "Yo elijo creer", manifestó.

"Fue el viernes a la noche, ya madrugada del sábado. Estaba en mi casa, acostada, mirando videos y se me ocurre ver la luna porque se estaba por venir la tormenta. Vi tan linda la luna que frené el video de Maradona que estaba viendo, que eso fue lo más loco, y le quise sacar una foto. Ahí empecé a filmar con la cámara de Instagram", relató.

"En lo que vi, no vi a Maradona. Me di cuenta al otro día, cuando un amigo me contesta la historia. Me dijo: 'Amiga, estoy viendo a Maradona en la silueta, ¿estoy loco?'. Ahí me di cuenta de lo que había hecho", afirmó.