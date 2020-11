Vaticano investiga quién dio "Like" desde el instagram del Papa Francisco a foto sensual de modelo brasileña

INTERNACIONALES





La modelo Natalia Garibotto afirmó en redes sociales que la cuenta verificada de Instagram del papa Francisco le dio un "me gusta" a una de sus fotos la cual es catalogada por varios usuarios como una imagen sexy, donde aparece con una falda pequeña.

En la imagen, la modelo está frente a unos casilleros (similares a los de una escuela), mirando a cámara, teniendo también medias y tirantes.

Hasta el momento, la foto reporta poco más de 136 mil 'likes' en la plataforma. Natalia Garibotto, tiene 27 años. Afirmó que la cuenta de líder de la Iglesia católica, la cual es verificada como Franciscus, estaba entre las personas que les "gustó" la imagen, donde la mujer invitó a sus seguidores a esperar las fotos que tenía preparadas en octubre.

La situación ha generado diversas reacciones entre los usuarios, algunos le han restado credibilidad, mientras que otros reportan capturas en las que supuestamente se ve el 'like' que habría dado la cuenta del papa Francisco a la imagen.

Garibotto no ha dado mayores declaraciones, aunque también bromeó con la situación, asegurando que tomará un vuelo de camino al Vaticano, donde se ubica la sede de la Iglesia católica, según reportó The New York Post.

Algunos usuarios de Twitter como el brasileño Barstool Sports también han bromeado con el hecho, asegurando de igual forma que también vieron el 'me gusta', el cual ahora no se registra.

"Al menos me voy al cielo".

Continuó la joven en Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores y en Twitter registra sobre los 122 mil, quien aún continúan comentando el hecho.