Creyeron que iba a usurpar un terreno y sólo tenía una necesidad fisiológica

NACIONALES

El susto de los vecinos motivó el rápido llamado al 911, y la comunicación el raudo accionar policial. Se sabe: luego de lo ocurrido en otros puntos del país, el temor por posibles tomas de tierras es extremo y desde las distintas comisarías de la ciudad se efectúan numerosas tareas de prevención para evitar usurpaciones. Por eso, la presencia de un hombre en el interior de un terreno en el que se levanta una obra en construcción alertó a todos y derivó en un importante operativo.Todo comenzó cerca de las 17, cuando el Servicio de Emergencias recibió la advertencia de un vecino del barrio Villa Primera sobre una posible usurpación en la zona de Santa Cruz y Perú, cerca del Club Once Unidos. De inmediato, personal del CPC Norte y la comisaría cuarta -con jurisdicción en la zona- arribó al lugar para intentar esclarecer el hecho.Al llegar los uniformados corroboraron que el dato de la presencia de un intruso en el terreno era cierto: al ingresar a la obra se encontraron con un hombre. La sorpresa de miembros de la fuerza fue en aumento cuando se dieron cuenta de que en realidad no se trataba de una toma, sino más bien de una persona que había tenido una necesidad fisiológica impostergable.Cuando los policías entrevistaron al hombre y le dijeron que se le iba a dictar una contravención, éste se enojó y mostró actitudes violentas que motivaron el pedido de refuerzos. Así, llegaron al lugar más patrulleros con uniformados que montaron un importante operativo a la vista de los vecinos, quienes no entendían del todo lo que ocurría, y lograron calmar la situación.Finalmente, todo se trató de una falsa alarma. No existió usurpación alguna y el hombre, que fue demorado durante unos minutos, luego recuperó su libertad.Fuentes policiales revelaron que, en los últimos días, luego de lo sucedido en Guernica y en Entre Ríos, y el aumento de las tomas de tierras en otros puntos del país, se extremaron las tareas de prevención en Mar del Plata y alrededores para evitar que esa clase de hechos se repitan. Para eso, se difundieron distintos protocolos de actuación y se ordenó a los jefes de calle de cada dependencia especial atención en este tipo de casos.