PINAMAR: Taxistas trasladarán gratis a donantes de plasma hasta Mar del Plata

ZONALES

El titular de la Asociación de Propietarios de Taxis de Pinamar, Daniel Sarubi sostuvo que esto tiene que ver con la esencia de la entidad, porque a lo largo de los años siempre estuvo presente en distintas campañas o movidas solidarias.



Y agregó que hoy en día por la pandemia, mucha gente que ha tenido la posibilidad de ir a donar plasma a Mar del Plata, se le ha dificultado viajar porque no hay micros de media ni larga distancia, y porque a veces la persona no tiene una movilidad o no cuenta con la posibilidad económica y no puede contratar un servicio para que lo lleve.



Desde la Asociación recordaron que todo aquel que tenga la voluntad de ser donante y quiera ir a Mar del Plata, ellos solventarán el costo del viaje.



Los interesados deberán contactarse las 24 horas al teléfono: 49-3588.



Respecto a los protocolos para realizar los viajes, puntualizaron que, nadie puede viajar adelante en el asiento de acompañante.



En caso de turnos específicos habrá la posibilidad de llevar dos personas, que pueden viajar perfectamente en la parte de atrás, cada uno pegado contra la puerta.



Cabe resaltar que el uso de barbijo es indispensable, de todos modos, también el auto contará con mampara protectora.