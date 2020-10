PINAMAR: Detuvieron a un trabajador municipal acusado de abuso sexual agravado

MADARIAGA





En la madrugada de este jueves personal policial detuvo en Ostende a un hombre que fue denunciado por su hijastra por abusos sexuales ocurridos en los últimos años.

La víctima realizó la denuncia durante el miércoles y mientras declaraba los vejámenes a los que fue sometida desde que tenía 11 años, la fiscalía interviniente decidió pedir la detención del imputado que está involucrado con los rituales umbanda.

El hombre fue llevado a Mar de Ajó hasta tanto pueda declarar.

Según el relato de la chica, que hoy tiene 17 años y se animó a contar el calvario vivido, los ataques eran reiterados y bajo amenazas, por miedo, mantenía silencio.

La joven relató incluso que llegó a quedar embarazada del hombre cuando tenía 14 años.

“Estaba bajo un síndrome muy similar al de Estocolmo porque al ser tan chica no podía discernir si las prácticas sexuales a las que la sometían eran normales o no. Recién cuando pudo relacionarse con otro chico comenzó a percibir que eso no era normal”, dijo una fuente ligada a la investigación-