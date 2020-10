MADARIAGA: Se “apagaron” las luces del Instituto Médico Madariaguense

MADARIAGA

Desde hoy sábado el centro de la ciudad no tendrá al anochecer la misma luminosidad en la zona del reloj. Es que llegó el 31 de octubre, la fecha anunciada como cierre de la única clínica privada de Madariaga.





El Instituto Médico Madariaguense hoy ya no recibirá pacientes y sus trabajadores ya no tienen que presentarse. Son 38 fuentes de trabajo en la calle entre personal administrativo, enfermeros, mantenimiento, limpieza y médicos. El golpe es duro, no sólo para el sistema sanitario local dado que se pierden 24 camas y un quirófano, sino también para el laboral.





Raúl Zumstein fue el socio designado en salir hacer los anuncios semanas atrás ante la sociedad. Reconoció falencias empresariales porque los socios eran médicos y no ejecutivos pero también habló de atrasos en los pagos de las obras sociales y aumento desmedido en los insumos médicos. A todo esto le anexó el pago de los impuestos y obligaciones mensuales.





Durante todas estas semanas CNM mostró el lugar, te contó su historia y sus protagonistas. Pero seguramente hoy la dimensión de todo lo expresado se transformará en visual cuando la ciudadanía pase frente al reloj en la noche y vea una de las cuatro esquinas apagada, sin vida ni movimiento. Por más esfuerzo que hagan los propietarios para mantener el lugar en condiciones, el paso del tiempo se encargará en desmejorarlo.





María Sol Zumstein, hija del miembro del comité propietario, fue la encargada de despedir al lugar con un posteo en redes sociales en donde remarca los 20 últimos años de trabajo de todo el personal para brindar atención médica a la ciudadanía.