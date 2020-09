VILLA GESELL: Hombre con coronavirus rompió el aislamiento, fue a hospital y le advirtió a la recepcionista: “No me llamen más, no me jodan más”

ZONALES

Con esas frases se dirigió a la recepcionista del hospital un hombre de 45 años domiciliado en Las Praderas que tiene Covid-19 y un día después de ser notificado, salió de su casa para advertir que no lo monitereen.

Él avisó que no iba a cumplir nada de lo que le estaban diciendo.

Fue denunciado por Juan Manuel Cadena que se encarga de la seguridad del hospital y le asignaron una custodia policial para evitar riesgos.



La pandemia no deja de sorprender y mostrar las diferentes situaciones que se generan a partir de que el Covid-19 se instaló en el mundo y despierta en los seres humanos reacciones de diferentes tipos, que en este caso son bastante poco comunes, pero altamente peligrosas.



Un hombre de 45 años domiciliado en Las Praderas, rompió el aislamiento al otro día de ser diagnosticado como Covid-19 positivo, para ir al hospital a comunicar que no iba a hacer nada de lo que le dijeron que haga, o sea aislarse.



La empleada administrativa que lo atendió cuando se hizo presente en el área roja del hospital fue la destinataria del mensaje del infectado que pidió «No me llamen más, no me jodan más». La situación quedó registrada por las cámaras de seguridad del hospital y tuvo que ser llevado por la policía a su domicilio.



Quien se encarga de controlar la seguridad del hospital, Juan Manuel Cadena, realizó la denuncia correspondiente y hubo que dejar una custodia en la casa para que no haya más riesgos, cuestión bastante preocupante dado el accionar del hombre, que según se dijo, habría estado en estado de ebriedad.