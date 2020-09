(VIDEO) ESCÁNDALO EN DIPUTADOS: Un legislador del Frente de Todos se mostró en un acto erótico en plena sesión

NACIONALES

Un acto totalmente repudiable se vivió esta tarde durante la sesión en la Cámara de Diputados en la que se debate la renegociación de una deuda de las provincias con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Sucede que el diputado del Frente de Todos Juan Emilio Ameri apareció en la transmisión realizando un acto erótico con una mujer que estaba sentada arriba de su falda.

En el video se puede ver como el diputado kirchnerista le toca y besa los senos de la mujer. Inmediatamente, el presidente del cuerpo, Sergio Massa, anunció que Ameri iba a ser suspendido.

“Quiero pedir de manera inmediata la aplicación del artículo 188 del reglamento y disponer la suspensión inmediata del diputado Juan Ameri”, dijo Massa minutos después de enterarse lo que había sucedido.

Además, dispuso la conformación de una comisión que tenga cinco integrantes, elegidos por los diferentes bloques de la Cámara, para que “determine la sanción” que se le aplicará al legislador.

“Vamos a escuchar las explicaciones del señor diputado, pero no podemos admitir que se den este tipo de situaciones”, sostuvo Massa, visiblemente molesto y en tono firme, frente a los pocos diputados que estaban en el recinto.

“A lo largo de estos meses hemos convivido en el marco de sesiones remotas. Se dio una situación que nada tiene que ver con lo habitual y con el normal funcionamiento y decoro de esta casa”, sostuvo el presidente de la Cámara baja, que luego agregó: “Hemos tenido situaciones de un diputado que se quedó dormido y de otro que se tapó mientras estaba en su casa, pero hoy vivimos una situación que supera las reglas”, completó.

Todo ocurrió mientras hablaba Carlos Heller y lo sucedido se pudo ver en las pantallas colocadas en el recinto para facilitar las reuniones virtuales.

Ameri habló en Radio con Vos después de lo ocurrido y explicó: “Estamos muy mal con mi pareja. Estamos convencido de que se me había caído Internet. Estoy muy avergonzado. En el todo el interior del país es muy mala la conexión. Estábamos sesionando y se me cayó Internet. Justo mi pareja salió del baño. Le pregunté cómo le habían quedado las prótesis. Se hizo hace diez días una implantación mamaria. Le pregunté si le podía dar un beso y le dio un beso en las tetas. Eso es todo”.

“Estoy muy avergonzado, estoy muy mal, mi pareja está muy mal, nos afecta de manera personal y a todo nuestro entorno, mis hijas, mi vieja, mis hermanas, compañeros, compañeras", afirmó.

Luego se quebró al aire mientras repasaba lo ocurrido: “Disculpame, no puedo hablar”. Y agregó: “No fue hecho adrede, estaba desconectado, me volvió la conexión y no me di cuenta. No tengo nada más para decir”.

Sobre su suspensión, dijo estar de acuerdo pero advirtió: “Si me expulsan acataré la decisión. Creo que sería algo más grave, no sé si amerita una expulsión”.