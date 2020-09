Un albañil caminó 45 kilómetros para hacer una changa: “Cuando se quiere trabajar no hay excusas”

NACIONALES

La pandemia del coronavirus generó una fuerte crisis económica en todo el mundo. Y en nuestro país en particular, a quienes más perjudicó fue a los trabajadores informales, ya que muchos de ellos si no trabajan no le ingresa dinero. En este contexto, un albañil en Córdoba decidió caminar 45 km para realizar una “changa”.

Se trata de Ricardo Bailone, de 58 años, quien vive en Bialet Masse. En este caso, Radio Mitre informó que desesperado por trabajar, al hombre le ofrecieron un trabajo en Córdoba Capital y al no contar con colectivos interurbanos, no dudó en ponerse a caminar los más de 45 kilómetros que le permitirán conseguir algo de dinero para llevar a su casa.

En medio del intenso frío del último martes, Claudio Tejeda iba en su auto y se lo cruzó al costado de la ruta. Le llamó la atención que estuviera solo caminando, por lo que le ofreció llevarlo y allí se sorprendió con lo que estaba ocurriendo.

La historia del albañil

“Cuando se quiere trabajar no hay excusas”, tituló Claudio la publicación que subió a su cuenta de Facebook con una foto de Ricardo y la historia se hizo viral.

Tejeda contó que iba camino a la Ciudad de Córdoba cuando se encontró con el albañil, quien en el trayecto le contó toda su historia. “Le ofrecí llevarlo y aceptó con gusto. Me contó que se iba a Córdoba porque le había salido un trabajo y, al no tener transporte, decidió caminar”, escribió en el posteo y contó que la oferta era una “changa por 15 días” que le había ofrecido un conocido.

“Me dijo que no le importaba llegar mañana, pero que iba a llegar porque necesitaba trabajar urgente”, relató el hombre sobre el testimonio de Bailone. Además, aseguró que el albañil “no había desayunado ni almorzado y, sin embargo, ahí iba con su marcha lenta pero firme a buscar esa oportunidad que tanto esperó”.





.