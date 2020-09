BONO ANSES: Cuál será la condición para cobrar el cuarto IFE

NACIONALES

El IFE sigue "en discusión". El lunes finaliza el pago del tercer IFE y aún no se sabe si habrá o no Cuarto IFE y, de haberlo, cuándo será la fecha de cobro. Desde ANSES, Fernanda Raverta afirmó que su pago "está en discusión", palabras que reafirmó la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.

De todas maneras, la puerta del IFE no está cerrada.



• ¿Cuál es la condición para que haya un Cuarto IFE?



El IFE todavía lo estamos discutiendo", afirmó la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, como hizo Fernanda Raverta, titular de la ANSES. "Pero", dijo Todesca, "la instrucción que tenemos del presidente es que, si nosotros vemos que la pandemia sigue teniendo un efecto muy fuerte sobre el ingreso de las familias, debemos continuarlo".

Así reveló cuál es la condición para que el IFE siga asistiendo a los beneficiarios en los próximos meses, con un posible Cuarto IFE.



El IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) "ha sido un buen instrumento, sobretodo, para proteger los trabajadores y trabajadoras del mercado informal y personas que se quedaron sin ingresos", aseguró Todesca en A24.



Así es que, a pesar de que tanto el IFE como el ATP son medidas de emergencia que no están presupuestadas para el 2021, el bono de $10.000 se seguirá pagando, al menos este año, si la pandemia sigue afectando la economía de las familias; y el ATP ANSES ya fue confirmado hasta diciembre para empresas en crisis.



El ATP está confirmado



"Respecto al ATP, tenemos una perspectiva más clara porque nosotros ya emitimos un DNU que nos permite acompañar a los sectores críticos de la economía hasta diciembre de este año, de modo que hasta el último mes de 2020 ya tenemos los fondos reservados para que la ANSES formalice el pago a los trabajadoras y trabajadores", indicó Todesca.



Y a pesar de lo que dijo Martín Guzmán, ministro de Economía, sobre la ausencia del ATP en 2021, Todesca adelantó que, si el primer trimestre del año próximo se viera "severamente afectado por la pandemia, el Gabinete económico se va a reunir y va a tener que sacar un conejo de la galera".



• Cuarto IFE: ¿se pagará? ¿Cuándo? ¿A quiénes?



Que el Cuarto IFE esté en discusión significa que el Gobierno está analizando las variables económicas de las diferentes zonas afectadas por la pandemia para determinar si es necesario que la ANSES vuelva a pagar el bono de $10.000 a los 9 millones de beneficiarios del IFE.



Existe la posibilidad de que, como se pensó para el tercer IFE, aunque no llegó a aplicarse, el pago del IFE quede sectorizado solo a aquellas zonas en las que los trabajadores no han podido volver a su actividad habitual en razón de la pandemia.



De confirmarse, hecho que tendría que darse a fines de septiembre, después de que termine el calendario de pago del tercer IFE, la fecha de cobro del Cuarto IFE empezaría a mediados de octubre con el pago a titulares de AUH y AUE. Y seguiría en noviembre con el resto de los beneficiarios que cobran por CBU.

IFE: fecha de cobro y consulta en ANSES



En la página de la ANSES se puede consultar el lugar y la fecha de cobro del IFE, ingresando con el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social.



La ANSES indicó que aquellos menores de 25 años que actualizaron datos y aceptaron la declaración jurada hasta principios de septiembre, podrían ver alterado su calendario de pago y recibirán un SMS con la fecha de cobro de su bono de $10.000.



Otras maneras de consultar la fecha de cobro de cualquier beneficio de la ANSES:



• Ingresando a Mi ANSES con CUIL y la Clave de Seguridad Social.

• Ingresando a https://www.anses.gob.ar/fecha-de-cobro-beneficio con el número de CUIL o beneficio.