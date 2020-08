PROCREAR 2020: Mañana será el primer sorteo y en septiembre arrancan los créditos hipotecarios

NACIONALES

se sortearán este viernes 28 de agosto a las 17:00 horas, en vivo por la TV Pública, los primeros 40.000 créditos de esta nueva etapa del Procrear.

De qué se tratan los microcréditos Procrear 2020

Soluciones:

Materiales:

Requisitos para los créditos de mejoramiento y refacción

Este viernes se realizará el primer sorteo de esta nueva etapa del plan Procrear 2020, que relanzó el pasado 4 de agosto el presidente Alberto Fernández y la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa.Entre los inscriptos a esas dos líneasEsta semana también se abrió la inscripción para una tercera línea de préstamos personales Procrear 2020 que es la dedicada a mejoramientos de la conexión de gas en las viviendas. Esta línea no será incluida en el sorteo de este viernes por lo que las personas interesadas todavía tienen tiempo para inscribirse.Se espera que quienes resulten beneficiados en el sorteo de este viernes reciban los fondos en sus cuentas designadas para tal fin a principios de septiembre.La única línea de préstamos personales Procrear 2020 para la cual aún no se abrió la inscripción es la de créditos para Mejoramientos Sustentables.En concreto el plan Procrear apunta a otorgar 300.000 créditos para refacción, ampliación o compra de viviendas con una nueva fórmula de cálculo de los intereses de los créditos hipotecarios llamada Hogar, que se basa en los ingresos de los trabajadores y reemplaza a la fórmula UVA, que se relacionaba con la evolución de los precios al consumidor.La inversión proyectada para el plan Procrear 2020 este año es de más de 25.000 millones de pesos.Las dos líneas de microcréditos Procrear 2020 cuyos primeros beneficiarios se conocerán en el sorteo del viernes son para pequeños arreglos, por un lado, y por otro para refacción y ampliación de vivienda. Te contamos los detalles de cada una de esas dos líneas.Los microcréditos para arreglos menores en el hogar son distintos de los préstamos personales para refacciones que también se entregan mediante el plan Procrear 2020.El objetivo de estos microcréditos es que los beneficiarios inviertan el dinero en la "compra de materiales, posibilitar obras de pequeña escala destinadas al mejoramiento de las condiciones habitacionales de las viviendas (filtraciones, terminaciones de núcleo húmedo, pisos, carpinterías, instalaciones de gas, sanitaria o eléctrica, pintura, entre otros)", según se aclara en la web oficial del programa.Se entregarán 120.000 de estos créditos en todo el país, por un monto único de 50.000 pesos. El dinero se deposita en el Banco Hipotecario y debe devolverse a una tasa fija del 24% anual en un período de hasta 60 meses (5 años). La cuota inicial para estos microcréditos arranca en 1.590 pesos por mes.Los requisitos que deben cumplir los solicitantes para ser elegidos para uno de estos microcréditos son los siguientes:• Ser argentino/a, natural o por opción, o extranjero/a con residencia permanente.• Contar con Documento Nacional de Identidad vigente.• El grupo familiar deberá contar con ingresos provenientes de trabajos formales, Jubilaciones y/o Pensiones.• La suma de los ingresos del grupo familiar en forma mensual netos, deberán estar en el rango de uno y medio (1,5) y ocho (8) unidades de SMVyM (salario mínimo vital y móvil) al momento de la inscripción.• Tener entre dieciocho (18) y sesenta y ocho (68) años de edad al momento de la inscripción.• Ser propietario/a o alquilar un inmueble que cuente con algún tipo de déficit cualitativo• No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos doce (12) meses.• No encontrarse inhibido.• Registrar Situación 1-Normal en la consulta de información financiera por CUIL en el BCRA, en los últimos doce meses.Luego, otra de las líneas de préstamos personales que será incluída en los sorteos del viernes 28 de agosto es la de préstamos personales Procrear 2020 para refaccionar tu casa.Según consta en la web del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, "el objetivo de esta línea es posibilitar el acceso al crédito para mejorar las condiciones habitacionales de las viviendas (aislación, terminación de núcleos húmedos, pisos, carpinterías, pintura, instalaciones de gas, sanitarias o eléctricas)".Allí se detalla que se darán en total 70.000 préstamos de este tipo y que estarán disponibles en todo el país.La ventaja de estos créditos Procrear 2020 es que, cualquiera sea el monto solicitado, se entregan a una tasa fija del 24 por ciento.Mediante esta línea se darán tres tipos de préstamos: por 100.000 pesos, por 250.000 pesos y por 500.000 pesos. El dinero debe ser destinado a compras de materiales y mano de obra para realizar las mencionadas refacciones en el hogar.Según se detalla en la web de Procrear 2020, para los créditos de 100.000 pesos la cuota inicial será de 2.698 pesos por mes, y se deberá cumplimentar el pago del préstamo en 120 meses (10 años).Para los créditos de 250.000 pesos el plazo de pago es el mismo, pero la cuota inicial asciende a 6.746 pesos.A diferencia de las anteriores, los préstamos Procrear 2020 para mejoramiento y refacciones de viviendas por 500.000 pesos se pueden pagar en 180 meses (15 años) y las cuotas inician en 12.738 pesos mensuales.Esos montos pueden solicitarse para ser invertidos exclusivamente en soluciones para mejoramiento del hogar y compra de materiales y mano de obra para refacciones. Las opciones que aclara la web oficial de Procrear 2020 son las siguientes:• A problemas de condensación, filtración de agua y aire en cubierta y muros, debido a la ausencia aislación térmica e hidrófuga.• Terminación de paredes en interior.• Reemplazo de carpinterías.• Recambio de artefactos de iluminación en bocas existentes, seguridad de la instalación expuesta.• Terminaciones interiores sobre contrapiso existente.• Nueva chapa en cubierta, film de polietileno, lana de vidrio con barrera de vapor, EPS, placa de yeso, pintura.• Revestimientos, terminaciones, sellados, pintura.• Nuevo marco y sellado. Se conserva premarco y vidrio.• Artefactos nuevos, lamparitas LED, reemplazo de cableados.• Cerámicos, carpeta de nivelación, film polietileno expandido.Sobre estos puntos vale la pena recordar que los préstamos Procrear 2020 para refacción y mejoramiento de hogar están a disposición no solamente de los propietarios de las viviendas sino también de los inquilinos.También se aclaró a partir del relanzamiento del Procrear 2020 que familias que soliciten y obtengan líneas de crédito para la construcción de viviendas nuevas, podrán luego aplicar a alguna de las líneas de préstamos personales para la compra de materiales.Desde ANSES explicaron que, si pueden garantizar ambos requisitos, es decir, tener los ingresos que se piden para los dos créditos y, a la vez, están disponibles ambos préstamos, entonces sí podrán acceder a los recursos para comprar el lote y a la vez edificar la casa.

Cómo son los préstamos personales Procrear 2020 para gas:

Para solicitar un préstamo Procrear 2020 para mejoramiento y refacción de una vivienda, cualquiera sea el monto, se debe cumplir con los siguientes requisitos básicos:• Ser argentino/a, natural o por opción, o extranjero/a con residencia permanente.• Contar con Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.• El grupo familiar deberá contar con ingresos provenientes de trabajos formales, Jubilaciones y/o Pensiones.• La suma de los ingresos del grupo familiar en forma mensual netos, deberán estar en el rango de uno y medio (1,5) y ocho (8) unidades de SMVyM (salario mínimo vital y móvil) al momento de la inscripción. Vale la pena recordar que en la Argentina oficinalmente el salario mínimo vital y móvil es, desde octubre de 2019, de 16.875 pesos mensuales o de 84,37 pesos por jornada para trabajadores jornalizados.• Tener entre dieciocho (18) y sesenta y ocho (68) años de edad al momento de la inscripción.• Ser propietario/a o alquilar un inmueble que cuente con algún tipo de déficit cualitativo• No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos doce (12) meses.• No encontrarse inhibido.• Registrar Situación 1-Normal en la consulta de información financiera por CUIL en el BCRA, en los últimos doce meses.Es importante saber que, si se pide un crédito Procrear 2020 para mejoramiento y refacción de vivienda, por el monto que sea, luego ese mismo titular no podrá inscribirse para otro crédito dentro de las líneas Procrear 2020 destinadas a ampliación, construcción y mejoramientos.

Cómo inscribirse a los créditos hipotecarios Procrear 2020

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat abrió las inscripciones para los interesados en obtener un préstamo personal Procrear 2020 para mejoras de la conexión de gas en viviendas.La misma contempla la instalación de "hasta tres bocas por vivienda" (cocina, calefón y estufa) para "propietarios o inquilinos" de un hogar que no cuente con conexión.Se otorgarán en total 34.000 créditos de la línea Procrear Mejoramientos Gas por hasta $44.500 y $61.500 en la región patagónica, con tasas fijas del 16% y un plazo de 60 cuotas.Para solicitar el crédito para ser utilizado en conexiones domiciliarias a redes de gas natural, las y los interesados deben cumplir los siguientes requisitos:• Tener DNI vigente,• Tener nacionalidad argentina o residencia permanente en el país.• Tener entre 18 y 68 años,• Contar con ingresos (formales o informales) que no superen los cinco Salarios Mínimos Vitales y Móviles al momento de la inscripción.• Ser propietarios o inquilinos de una vivienda que no cuente con conexión a la red natural de gas.La inscripción a esta línea de créditos Procrear se realiza desde la página web específica del programa creada en el portal del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Expectativa en la industria por el Procrear 2020

De las nueve líneas de préstamos Procrear 2020 cuatro son las ya mencionadas de préstamos personales.Pero las líneas más reconocidas del Procrear históricamente fueron las de créditos hipotecarios que permiten a los beneficiados acceder a unidades habitacionales ya terminadas en los predios del programa o a terrenos con servicios habilitados para construcción.En esta nueva etapa del programa se construirán 44.000 nuevas viviendas y serán adjudicados 10.000 nuevos lotes con servicios en todo el país, según datos oficiales.Según confirmó la ministra Bielsa, para esas cinco líneas del Procrear 2020 se abrirán las inscripciones recién en la segunda semana de septiembre.Esas líneas de créditos hipotecarios Procrear 2020 son para ampliación, construcción y desarrollos urbanísticos, además de las tradicionales para acceder a lotes con servicios y para desarrollos habitacionales.Bielsa dijo: "a partir de la segunda semana de septiembre" serán iniciadas "las líneas de crédito hipotecario, que son las cuatro tradicionales que tuvo siempre Procrear: ampliación, construcción, lotes con servicios y desarrollos urbanísticos, e incluimos una más que son desarrollos habitacionales, de edificios de viviendas multifamiliares, entre 20 y 80 viviendas en complejos urbanos más consolidados"."La Argentina está muy concentrada en el AMBA y lo que ha puesto en evidencia la pandemia es la necesidad de repensar la Argentina nuevamente, con un sentido federal, con un sentido de justicia territorial", señaló la ministra.En ese sentido, la funcionaria observó que "cuando hay una pequeña reactivación de la economía eso rápidamente se refleja en la compra de materiales, en mejoras de las casas, el 95% son consumos nacionales".

La industria de la construcción se encuentra en muchos aspectos frenada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por las medidas de aislamiento social determinadas para combatir el Covid-19.A esto se sumaron las restricciones para ahorrar en moneda extranjera, las brechas cambiarias y los aumentos de precios, que pusieron un freno a la compraventa de unidades en las zonas más pobladas del país. Los últimos datos muestran que la cantidad total de las escrituras de compraventa de inmuebles registró en el séptimo mes de 2020 una baja de 82,1% respecto del nivel de un año antes, al sumar 573 registros. El sector se encamina a cerrar el peor año de su historia.Por eso es que la industria espera con mucha expectativa la activación del programa Procrear 2020. Desde la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi), indicaron a Télam que están "muy esperanzados" con el avance del Procrear y afirmaron que la expectativa del sector acerca del programa es mayormente positiva.El cuarto observatorio del sector inmobiliario realizado por la cámara que preside Alejandro Ginevra arrojó que un 56% de las empresas espera que el Procrear tenga un impacto positivo y reactive en parte el mercado; 42% cree que el impacto será neutro; y un 2% piensa que podría retraer el mercado.Según el último informe de Grupo Construya, las ventas de materiales para la construcción -que acumulan tres meses de subas sostenidas- se incrementaron 13,6% en julio respecto del mismo mes de 2019.Esto se da luego de que en abril las ventas de insumos para la construcción se derrumbaron 74,3% interanual, cuando reflejaron el mayor impacto de las medidas tomadas para morigerar el avance de la pandemia de coronavirus.