MAR DE AJÓ: Tras 14 años, condenaron por mala praxis a médica por la muerte de una adolescente en un viaje de egresados

“Mi hija se desabrigó en el frío, en la euforia del viaje de egresados. Muchos se enfermaron, pero ella empeoró".

Hace 14 años Giselle fue con sus compañeros de viaje de egresados a Bariloche y se enfermó de neumonía. Tras una serie de irregularidades la madrugada del lunes 9 de octubre de 2006 la joven de 19 años murió y su muerte fue el inicio de una lucha incansable por conseguir justicia que llegó a su final la semana pasada.El resultado de tanta espera fue una condena de un año y medio de suspensión de su matrícula para ejercer la medicina, trabajos comunitarios y cumplir con un resarcimiento económico para la doctora María Jancovich, quien había sido imputada por "homicidio culposo por mala praxis" y se declaró culpable en un juicio abreviado para atenuar su pena.

Sostuvo Arturo Banderas, papá de la víctima.

Entonces todo fue de mal en peor. No solo no la dejaron internada y tampoco le informaron inmediatamente a sus padres el diagnóstico. Además, la subieron a un micro y emprendieron el regreso a Mar de Ajó.



Cuando los padres de la adolescente se reencontraron con ella, dijeron que la vieron “vomitando sangre y que el coordinador decía que no era nada, que la menor solo quería llegar a su casa”.

No perdieron tiempo y la trasladaron a la guardia del Hospital Municipal de Mar de Ajó, donde la atendió la doctora Jancovich, quien tampoco advirtió la gravedad del cuadro.

Le puso un suero a Giselle y "se fue a dormir" a su casa con la promesa de volver al otro día a controlarla.



La noche, sin embargo, fue determinante para el trágico desenlace que tuvo la joven. Giselle se desmayó y no volvió a despertar. A pesar del esfuerzo de los médicos por reanimarla, murió antes de que llegara la mañana.

La familia denunció después que el médico forense no hizo la autopsia completa y que "adulteraron" la historia clínica mencionando un tratamiento que la víctima nunca recibió.

La mamá de Giselle murió en 2015 por un ACV aunque, para su esposo, simplemente no pudo soportar más la tristeza.



Tras las demoras por la cuarentena, el juicio abreviado se llevó a cabo a través de una videoconferencia el viernes pasado y si bien dejó gusto a poco, hubo condena. "

Tuvimos que aceptar esto por el tiempo que llevaba ya la causa. No es lo que queríamos ni lo que esperábamos, pero por lo menos marca un precedente".

Manifestó Bandera.