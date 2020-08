El gobernador Gerardo Morales dio positivo para Covid-19

NACIONALES

El gobernador Gerardo Morales confirmó anoche que dio positivo para coronavirus, transformándose en el primer mandatario provincial contagiado con Covid-19 en Argentina.

La noticia la dio el propio gobernador a través de sus redes sociales, luego de mantener contacto con diferentes medios nacionales comentando la situación sanitaria y epidemiológica en la que se encuentra la provincia a raíz de la pandemia.

"Quiero comentarles que recién me confirmaron el diagnóstico de Covid-19 positivo. Me encuentro asintomático, cumpliendo con el aislamiento y todas las recomendaciones médicas. En el momento crítico que estamos atravesando, les pido que no aflojemos. Sigamos fuertes, luchando contra la pandemia. No bajemos los brazos!!", publicó el gobernador, y la noticia rápidamente se viralizó en medios de comunicación y redes sociales.

La última aparición pública del gobernador fue en la noche del jueves, en el informe del Comité Operativo de Emergencia, que se realizó desde la ciudad de San Pedro, donde el titular del Ejecutivo jujeño, junto a otros funcionarios, también realizó recorridos y mantuvo diferentes reuniones.

Antes que se difundiera la publicación anoche, el mandatario había dado una entrevista al periodista Nicolás Wiñazki, en el canal Todo Noticias, aunque allí no había anticipado nada del testeo que se realizó ni de su contagio.

Ayer, 190 casos

Por otra parte, en su informe de ayer el COE reportó 190 nuevos casos positivos de coronavirus en Jujuy, con lo que eleva la cifra a 4.448 contagiados desde que se inició la pandemia en Jujuy.

El Comité también informó de la muerte de 7 personas, llevando la cifra de víctimas fatales por la pandemia a 112.

Según el COE, de los casos registrados ayer tras el procesamiento de 521 muestras de test PCR, 51 son de personas con domicilio en San Salvador de Jujuy, 47 en Libertador General San Martín, 17 en Palpalá, 15 en ciudad Perico, 9 en Monterrico, 8 en El Carmen, 6 en Calilegua, 5 en Yuto, 4 en Tilcara, 4 en La Mendieta, 4 en averiguación epidemiológica, 3 en La Esperanza, 2 en Maimará, 2 en El Talar, 2 en Yala, 1 en San Pedro, 1 en San Antonio y 1 en Humahuaca.

En tanto que los fallecidos son una mujer de 64 años y un hombre de 75 años de San Salvador, una mujer de 61 y un hombre de 79 de Calilegua, una mujer de 49 años de Libertador, una mujer de 64 años de Perico y un hombre de 55 de Monterrico.

Asimismo, el COE hizo saber que hasta ayer 3.116 personas se habían recuperado del Covid-19 en la provincia y que en la víspera 204 pacientes recibieron el alta médica.