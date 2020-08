Cuentos del tío 3.0: Más estafas online durante la pandemia

NACIONALES

El famoso cuento del tío que bien se representa en la película argentina "Nueve Reinas", protagonizada por Ricardo Darín y Gastón Pauls, parece haber migrado a la ciberdelincuencia.

Según datos del Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del nuevo coronavirus, las denuncias por delitos y contravenciones informáticas crecieron un 500 por ciento.



"De forma obligada hemos sido constreñidos a migrar a una modalidad remota para estudiar, trabajar y vincularnos con los demás. Eso definitivamente ha hecho que los delincuentes busquen alternativas para poder seguir generando ingresos, engañando y estafando a las personas".

Dijo en diálogo con Crónica Daniel Monastersky, abogado especializado en Delitos Informáticos, Protección de Datos y Reputación Online.



En referencia a cuáles son los engaños más frecuentes, el experto precisó:

"En los últimos meses han aumentado significativamente los casos de abuso y explotación sexual infantil, los hostigamientos digitales, las suplantaciones de identidad, así como también las estafas bancarias a través de técnicas de phishing, una técnica que consiste en engañar al usuario para robarle información confidencial haciéndole creer que está en un sitio de total confianza".

En tanto agregó que "a nivel corporativo también ha habido un incremento de casos de ramsonware y Business Email Compromise (BEC), conocida como la estafa del CEO".

El fraude del CEO tiene como objetivo estafar a empleados que tienen acceso a los recursos económicos de la firma para que paguen una factura falsa o hagan una transferencia desde la cuenta de la compañía.



Por otro lado, indicó cómo actuar si uno es víctima del ciberdelito:

"Los casos vinculados con las extorsiones pueden ser de distinto tenor: por casos de secuestros de archivos con fines extorsivos (ramsonware) y por la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, en general. Se recomienda consultar con un especialista en caso de ser víctima de estas modalidades para poder evaluar la viabilidad de radicar o no una denuncia".

Estafas con falso Netflix



Hace unos días, ESET, la compañía líder en detección proactiva de amenazas, identificó una campaña de phishing activa en la que se busca robar datos de usuarios de la plataforma de streaming Netflix.

Esta campaña en particular se distribuye a través del correo electrónico cuyo asunto es: "Alerta de notificación". En el cuerpo del mismo, el falso mensaje informa acerca de una supuesta deuda acumulada por parte de la potencial víctima que llevará a la suspensión del servicio en caso de no saldar el monto.



De acuerdo a la información oficial, entre los servicios de streaming, Netflix fue el más utilizado por los ciberdelincuentes, por delante de otros como Hulu, Disney+, Apple TV Plus y Amazon Prime Video.

Consejos para no caer en la trampa



Hace unos días, Marcela Lesniowski y Viviana Díaz, ambas docentes jubiladas de Tigre, cayeron en la trampa de los ciberdelincuentes. No sólo les robaron el dinero que tenían en sus cajas de ahorro, sino que también sacaron préstamos de los bancos, con altas tasas de interés, que las damnificadas deberán pagar.



Si bien ambas mujeres realizaron las denuncias policiales correspondientes, estas bandas, lejos de ser identificadas, siguen operando de forma activa en Internet a través de las mismas páginas en las que ellas fueron engañadas.

En tanto, un hombre fue detenido en las últimas horas por la Policía de Río Negro tras detectarse que realizaba una maniobra de estafa mediante el sistema de compras online a través de una plataforma de Facebook de Bariloche.



Entre las recomendaciones, los expertos sugieren:



 No compartir ni divulgar claves.



 Usar contraseñas fuertes mezclando mayúsculas, minúsculas y números.



 No usar la misma clave para distintas aplicaciones, cuentas y plataformas



 Leer con cuidado los e-mails que se reciben. Verificar que los sitios remitentes sean legítimos.



 Cuando por teléfono se ofrezcan premios, préstamos o beneficios importantes, no dar datos de cuentas, tarjetas, y frente a la duda consultar a alguien de confianza.



 No usar equipos públicos o de terceros para acceder a las aplicaciones o sitios de bancos.



 No usar redes de wi-fi públicas para acceder a sitios que soliciten contraseñas.