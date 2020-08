CRÉDITOS ANSES por hasta $200.000: Importante cambio sobre las cuotas suspendidas

NACIONALES

La ANSES envió al Congreso un proyecto de ley para que no se capitalicen intereses de los créditos otorgados por el organismo desde el 1ro. de enero último, a raíz de la pandemia de coronavirus.EL organismo dijo que "de esta manera, el Gobierno promueve un alivio sustancial para las familias argentinas que equivale a unos 47.000 millones de pesos, ya que no se cobrarán los intereses acumulados durante los últimos meses, retrotrayendo la situación a diciembre de 2019".El pago de las cuotas se efectivizará de acuerdo con las condiciones pactadas originalmente.Anteriormente, y con motivo de la extensión del aislamiento social producto de la pandemia mundial, la ANSES dispuso la suspensión del cobro de las cuotas de todas las líneas otorgadas hasta agosto de este año.Durante el gobierno anterior se reemplazó a la Tarjeta ARGENTA por préstamos acreditados por transferencia bancaria.Esta tarjeta tenía como objetivo resguardar el haber de los beneficiarios, evitando los descuentos excesivos; es decir, no se pensaba a la ANSES sólo como un órgano de préstamo si no que asumía el rol de promover la inclusión financiera responsable y contribuir al desarrollo del mercado interno.Cuánta gente se encuentra endeudadaLos Créditos ANSES desde julio de 2017 se ampliaron a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las Asignaciones Familiares (SUAF).

Créditos ANSES: Quiénes pueden acceder y a qué tasas



¿Quiénes pueden obtenerlos? ¿Qué montos están disponibles?¿Cómo se hace para devolverlos?

Un 84,6% de los beneficiarios de la AUH se encuentran endeudados con la ANSES: 1.867.832 personas sobre un universo de 2.208.323 tienen uno o más préstamos con el organismo.Por su parte, entre los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) sólo el 31,63% tiene créditos, 1.820.3758 sobre un universo total de 5.755.402, y la proporción se mantiene estable desde 2012.Hasta el momento, el total de préstamos otorgados en términos monetarios para los titulares de la AUH es de 30.000 millones de pesos, para los beneficiarios del SIPA de 126.000 millones, las Pensiones No Contributivas de 35.000 millones, y para el SUAF de 12 mil millones.En el marco de la pandemia por el Covid 19 y la recesión que se profundiza y golpea por igual a los bolsillos de todos los argentinos, se hace más que necesario tener a mano opciones de créditos baratos y a tasas muy accesibles.Este es el caso de los créditos que brinda la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en este 2020.

A lo largo del siguiente artículo, daremos respuesta a estas y a múltiples preguntas que se hacen los posibles beneficiarios e interesados en obtener los créditos de la ANSES 2020.



Créditos ANSES 2020: Quiénes pueden sacarlos



• Tanto los jubilados y pensionados como los beneficiarios de la AUH pueden acceder a los nuevos créditos.



• De estos grupos, califican quienes nunca hayan solicitado un crédito o bien aquellos que ya lo han pedido y lo devolvieron en tiempo y forma.

Créditos ANSES 2020: jubilados y pensionados

Este sector poblacional incluye a unos 7 millones de personas.



Según datos del ANSES, de este segmento, 1.765.000 ya han tomado préstamos.



Créditos ANSES 2020: Tasas



• Los préstamos tendrán una tasa de interés más baja: 31,5% (anteriormente estaba en 42%).



Pero en realidad lo que hay que tener en cuenta es el costo financiero total (CFT), ya que este es el verdadero porcentaje que pagara el deudor.



El CFT incluye, además de la tasa de interés, todos los gastos en los que se incurre cuando se toma una deuda, que van desde impuestos hasta seguros, pasando también por los costos administrativos y otros recargos.



Para ser claros, lo que se terminará pagando por el financiamiento del crédito será lo que indique el CFT (el cual se expresa en términos anuales, al igual que la tasa de interés básica).



Puntualmente, en los préstamos del ANSES, en el caso de los jubilados y pensionados, el CFT termina siendo de:



• 37,59% (créditos a dos años)

• 38,63% (créditos a tres años)

• 39,17% (créditos a cuatro años)

• 39,49% (créditos a cinco años)



La ANSES brinda el siguiente ejemplo: un préstamo de 50.000 pesos para jubilados, cuya cuota original era de 3.100 pesos, pasa a ser de 1.990 pesos.

Créditos ANSES 2020: Requisitos

Los tipos de créditos son 4:



• 24 cuotas (2 años)

• 36 cuotas (3 años)

• 48 cuotas (4 años)

• 60 cuotas (5 años)

Los requisitos para acceder al crédito son básicamente dos: que el jubilado viva en el país y que tenga menos de 90 años al momento de finalizar el préstamo.Es decir que una persona de, por ejemplo, 85 años, no está habilitada para solicitar un crédito a pagar en 5 años, aunque puede acceder a financiarlo en 24, 36 y hasta 48 cuotas.



Créditos ANSES 2020: Montos



• Como cualquier tipo de préstamo convencional, el monto del crédito depende de la capacidad de pagarlo del deudor.



• En el caso de los créditos ANSES 2020, la cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual.



• Los montos varían entre el rango de los 5.000 y 200.000 pesos.



Créditos ANSES 2020: Cómo acceder



• Hay que reunir la documentación, que básicamente es el DNI y una constancia del CBU (se puede sacar por el cajero automático o bien consultar en el banco).



• Posteriormente, se debe solicitar un turno con ANSES. Se puede hacer a través de la web del organismo o bien llamando al 130.



• Finalmente, el crédito se depositará en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

Créditos ANSES 2020: Otros casos



• Aquellos adultos que cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también pueden acceder a los créditos ANSES 2020.



• La PUAM equivale a un 80% de la jubilación mínima y acceden aquellas personas mayores que no llegan con los aportes para tramitar su jubilación.



En este caso, los pensionados pueden pedir créditos a la misma tasa que los jubilados y con requisitos similares, sin embargo, pueden acceder a montos menores: de 5.000 a 70.000 pesos.



Criterios análogos rigen para quienes cobran pensiones no contributivas por Invalidez o por Madre de 7 hijos.



Créditos ANSES 2020: Beneficiarios de la AUH



El otro gran grupo que puede acceder a los créditos ANSES 2020 son los beneficiarios de la AUH.



Según datos de la ANSES, ya hay 1.900.000 créditos otorgados.

Créditos ANSES 2020: Tasas

• En este caso, la tasa de interés es del 36% (bajó 12 puntos desde el 48% que tenía anteriormente).Nuevamente, aquí lo importante es tener en cuenta el CFT, ya que es lo que finalmente va a abonar la persona que tome el crédito. En ese sentido, el CFT para los beneficiarios de la AUH queda en:• 38,78% (en los créditos a dos años)• 39,85% (en los créditos a tres años)La ANSES brinda el siguiente ejemplo: un préstamo de 16.500 pesos para AUH cuya cuota original era de 823 pesos, pasa a ser de 649 pesos.



Créditos ANSES 2020: Requisitos



Los beneficiarios de la AUH deben cumplir los siguientes 5 requisitos para acceder a los créditos ANSES 2020:



• Ser mayor de 18 años.

• Tener menos de 75 años al momento de finalizar el crédito.

• Haber presentado la Libreta en los dos años anteriores.

• El hijo por el que se solicita el crédito debe tener menos de 18 años al momento de finalizar el mismo.

• Los hijos con discapacidad por los que se solicita el crédito deben tener vigente el Certificado Único por Discapacidad (CUD).



Créditos ANSES 2020: Montos



• Los montos varían entre el rango de $1.000 y $12.000 por cada Asignación que la persona esté cobrando.



• La financiación es de 24 (dos años) o 36 cuotas (tres años).



Al igual que los préstamos a los jubilados, el monto de los créditos ANSES 2020 para este segmento poblacional no puede exceder el 20% del valor mensual de la Asignación.



Créditos ANSES 2020: Cómo acceder



• El beneficiario de la AUH tiene que realizar el trámite por Internet. El interesado puede acceder a través de este link.

• Si no tiene usuario, lo puede crear en el momento.



• Posteriormente debe actualizar la información personal (en el caso de que ya tenga un usuario creado anteriormente) y solicitar el crédito.



• Luego deberá completar los datos restantes e indicar el monto del préstamo y la cantidad de cuotas.



• Finalmente, aceptando los términos y condiciones se finaliza el trámite (se puede descargar o imprimir la constancia correspondiente).



• Posteriormente, una vez aprobada la solicitud del préstamo, como en el caso de los jubilados, el mismo se deposita en la cuenta bancaria donde cobra habitualmente la AUH dentro de los 5 días hábiles.

Créditos ANSES 2020: Otros casos

• A estos créditos también pueden acceder aquellos trabajadores que cobren asignaciones por hijos y tengan un ingreso de grupo familiar de $4.893,25 a $62.421.Los interesados también pueden calcular con anticipación el valor de su eventual cuota a través de la calculadora de la ANSES (en la sección Mi ANSES > Crédito ANSES > Simulador de cuotas).Los CFT que ofrece la ANSES ciertamente son menores a la inflación prevista para este año, por lo cual estos créditos constituyen una opción interesante para evaluar.