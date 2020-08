CORONAVIRUS: Un casamiento en Río Negro dejó un pueblo aislado

NACIONALES

Un brote de coronavirus, provocado por un casamiento, dejó aislado al pueblo rionegrino de Chimpay, donde 4 personas se contagiaron, media docena manifestó síntomas compatibles con la enfermedad y unos 120 fueron aislados e hisopados, entre ellas el intendente Hugo Funes, funcionarios municipales y todos los trabajadores del frigorífico local.

También están en aislamiento estricto algunos integrantes del Concejo Deliberante y el personal del Registro Civil donde se celebró la boda.

Segun informó diario Río Negro, uno de los casos se produjo con la llegada de un agente policial que llegó desde la localidad de Huergo para participar de la celebración familiar.



En simultáneo, otros dos empleados del Matadero Solemar S.A que trabajan en el mismos sectores presentaron los síntomas, que luego dieron positivos. Las primeras sospechas señalan que pudo ser por un contacto con un transportista que llegó con animales.

Este jueves, tras la confirmación positiva de los tres empleados del matadero local, por decisión del propio personal decidieron no volver al trabajo hasta no tener la certeza que no corren riesgos.



También realizaron las distintas desinfecciones de todos los sectores donde trabajan o prestan servicio.