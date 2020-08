Apareció una aterradora criatura: ¿Mamut o extraterrestre?

INTERNACIONALES

Vecinos del área de Ainsdale, en Merseyside, Inglaterra, observaron en la arena de la costa los restos en estado de descomposición de una enorme y extraña criatura. Las autoridades correspondientes se acercaron al lugar con expertos, los cuales quedaron perplejos por el descubrimiento.

Los especialistas indicaron que el cadáver poseía una cabeza identificable con la de un mamut marino, pero poseía pelos y aletas que no coincidían con ese animal.



Al observar todas las características de la extraña figura, los investigadores afirmaron que aún no lograron establecer qué clase de ser era. Stephen Ayliffe, asesor principal de la organización Natural England, afirmó que es "un animal en un estado de descomposición y aunque la identificación no está confirmada, parece ser una especie de ballena".



Por otra parte, un vecino testigo del lugar detalló a la prensa local que "tenía cuatro aletas que lo hacían parecer muy extraño, y estaba peludo". Asimismo, agregó:

"Medía aproximadamente 4 metros de largo y se observaban huesos que le sobresalían de todas partes. Además, parecía que tenía como otro ser unido a él, quizás estaba dando a luz".

Este testimonio no fue el único, una mujer que también se encontraba en el lugar del descubrimiento afirmó que "algunas personas piensan que es una vaca o un caballo". Las diferentes versiones de lo que cada uno vio cada vez agrandan más las posibilidades de definir de qué animal se trata realmente o si es algún ser que no corresponda a la Tierra.



Sobre todas las teorías en las que están trabajando los expertos, la mujer comentó que su favorita es que "se trataba de un mamut lanudo o un alienígena que aterrizo por accidente".



La criatura fue analizada por varios expertos a lo largo y ancho de todo el mundo, pero hasta el momento no llegaron a ninguna conclusión. Se cree que lo encontrado pudo ser: un caballo, una vaca, un mamut marino, una ballena o hasta algunos llegaron a mencionar que se trata de un mono que se habría ahogado en el mar.