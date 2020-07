(VIDEOS) Nene de 5 años defiende a su mamá del ataque de un delincuente

NACIONALES

Pese al aislamiento por el cual atraviesa el país desde el 20 de marzo, continúan apareciendo hechos de inseguridad.Este ocurrió en la ciudad de Córdoba y la noticia es que un nene de 5 años defendió a las trompadas a su mamá de un delincuente que la había abordado para robarle su teléfono celular.Las cámaras de seguridad de la vivienda a la que llegaba tomaron como la mujer fue abordada por el malviviente que hasta la tiró al piso, un instante después el menor de edad comenzó a golpear al sujeto para defender a Analía Lazarec.La propia mujer contó al canal Teleocho que el pequeño reaccionó de esa forma porque es el tercer robo que presencia y aseguró: "Mi hijo entiende lo que hizo" .La mujer contó que no se dio cuenta que su nene de 5 años la había ayudado y que recién pudo observar la situación al revisar la cámara de seguridad."Salía con mi hijo a la casa de una vecina. Se acercó el hombre y me dijo ‘dame el celular'. Me agarra y me mete la mano en el bolsillo. Me dijo que me iba a pegar un tiro y vi que no tenía arma y empecé a gritar", relató la mujer.Por el valiente accionar de su hijo apuntó: "Él quiso defenderse y defenderme. Después se abrió la reja y mi marido salió a correrlo, pero no lo pudo alcanzar", contó al pedir más seguridad en la zona.