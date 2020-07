(VIDEO) PINAMAR: Confirman 5 casos activos y el intendente Yeza llamó “ no bajar los brazos”

ZONALES

En un mensaje corto el intendente Martín Yeza brindó los últimos detalles del avance del COVID-19 en su distrito y confirmó la existencia de 5 casos activos.Aseguró que se trata de gente joven, que tuvo contacto entre sí y tienen el nexo epidemiológico comprobado.Aclaró que “no rompieron ni incumplieron ninguna norma de la fase 5” y tan sólo compartieron una actividad en donde se contagiaron.Cuatro de ellos permanecen aislados en sus casas sin mayores problemas y uno de ellos está en el Hospital local porque convive con un paciente de riesgo.Yeza aclaró que la ciudad sigue en fase 5 y, ante la llegada del fin de semana, pidió respetar todas las medidas de distanciamiento. Aclaró que no se puede saludar con besos o abrazos e, inclusive, pidió no chocar los codos para evitar el contacto.Dijo que “incluso haciendo todo bien nos podemos contagiar” y aclaró que el hospital está en pleno funcionamiento y sin ningún tipo de riesgo epidemiológico.“No es para asustarse, ni volverse locos, ni para bajar los brazos y pensar que no pasa nada. Hay que apelar a un delicado equilibrio donde es importante la responsabilidad ciudadana”, cerró.