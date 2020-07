(VIDEO) NECOCHEA: Viajó desde CABA escondido en un baúl para ver a su madre

ZONALES

Se trata de un hombre venía de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al negársele el paso el día domingo en un auto, insistió ayer.Varios casos se detectaron durante los últimos días, mediante los distintos operativos en los accesos al núcleo urbano, de personas que llegaron de ciudades con circulación del virus y que no tuvieron el permiso para entrar a Quequén y Necochea, aunque el más visible resultó ser el de un hombre que intentó ingresar escondido en el baúl de un auto. El caso es investigado por la Justicia.En detalle, el director municipal de Tránsito, Julián Corro, describió sobre el caso que “el último domingo se presentó en el ingreso a la ciudad por 542 una persona que manejaba un Peugeot 207 Compact color gris, con domicilio en su DNI en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien indicó que quería ingresar a Quequén para ir a ver a su madre.Notificó que es comisario a bordo de Aerolíneas Argentinas y que se encuentra suspendida su labor, y ante esta situación, estableciendo los protocolos correspondientes, no se lo dejó ingresar y se le informó que nosotros le dábamos la asistencia a la familia”.Siguió narrando el funcionario que “ante esta situación, el hombre se negaba y la insistencia duró bastante, hasta que se retiró sin intentar ingresar otra vez por ningún acceso”.Sin embargo, Corro manifestó que “ el lunes 29, en el horario de las 14.30 ingresó en el mismo acceso el mismo Peugeot 207 color gris, manejado en este caso por Juan Carlos Aguirre, de profesión peluquero, y cuando se le preguntó dónde estaba la persona que manejaba este vehículo -ya que los agentes lo recordaban del día anterior, tanto al auto como a la persona-, les dijo que se había retirado a la Ciudad de Buenos Aires, y que no sabía en qué se había ido, y supuestamente Aguirre le iba a dar la asistencia a la madre de la primera persona”.Ante esta situación sospechosa, y sabiendo que los agentes de Tránsito no tienen potestad ni facultad de revisar el baúl de los autos, Corro señaló los procedimientos que se llevaron a cabo: “Inmediatamente, desde la Dirección de Tránsito nos comunicamos con la gente de DDI y con Héctor Giglio (director de Políticas de Seguridad Pública del municipio) para hacer las averiguaciones pertinentes, y como resultado dio la localización de esta persona que entró en el baúl del auto”.De tal manera, “se lo notificó del quebrantamiento de la cuarentena y del aislamiento obligatorio que debe realizar en la localidad, más precisamente en el domicilio donde fue encontrado” apuntó el director de Tránsito, al tiempo que aclaró que “la DDI investiga a instancia de una denuncia que hizo el municipio Héctor Giglio. Las causas federales siguen su curso y con la investigación pertinente de las autoridades judiciales”.Más aún, añadió que “luego de ello nos dirigimos al domicilio del peluquero Juan Carlos Aguirre, a quien se lo notificó del aislamiento obligatorio por haber tenido contacto con esta persona y por haber infringido el control de acceso a la ciudad”.Por otra parte, desde la órbita de Tránsito y Ordenamiento Urbano y Fiscalización, dependientes de la Secretaría de Gobierno, a cargo de Jorge Martínez, se informó acerca de otras intervenciones de los agentes durante los operativos. Primero, acerca de una mujer que ingresó el último lunes a las 19 a la ciudad, venía de una zona de circulación del virus y la trajeron los hijos. Fue acompañada a su domicilio y se escoltó a los hijos para que se retiraran”.En tanto, hubo un tercer caso, que es de otra persona que intentó ingresar dos veces por acceso de Ruta 86 y otras dos veces por 542 el último domingo, quien venía de Cipoletti, provincia de Río Negro, a visitar a la madre, y no se lo dejó ingresar”.