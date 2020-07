PÁNICO POR EL SÁTIRO DE LA PLATA: Roba bombachas a mujeres del barrio y las devuelve escritas con frases obscenas

NACIONALES

Un misterioso ladrón de ropa íntima de mujer tiene en vilo a la ciudad de La Plata, más precisamente al vecindario de Villa Elvira, lindante con la localidad de Altos de San Lorenzo. Al menos tres mujeres fueron víctimas del accionar de un hombre que roba bombachas y las devuelve escritas con frases obsenas.Según la denuncia que presentaron las daminificadas, el individuo acostumbrara entrar a parques o patios al aire libre donde observa bombachas y corpiños colgados en un tenderero, roba esas prendas y días más tarde les devuelve a los domicilios con inscripciones impúdicas e intimidatorias.Por el caso, una denuncia fue radicada en el destacamento policial de Barrio Aeropuerto. Sin embargo, por el momento se desconoce quién roba y hostiga a estas jóvenes mujeres, cuyas edades oscilan entre los 20 y 30 años. La Policía confirmó que hay una investigación en marcha.Precisó Carolina Bustos, una de las daminificadas. En declaraciones al medio local El Día, la joven de 26 años calificó al agresor de "psicópata" y dijo que "a las otras dos chicas y a mí nos preocupa que este tipo intente un abuso sexual".Carolina aseguró que mantuvo charlas telefónicas con las otras dos víctimas, lo cual le permitió saber que "a ellas, que viven a 200 metros de mi casa, hace dos años que les hace lo mismo".Precisó.Bustos, que trabaja como peluquera, además sostuvo: "Me siento ultrajada. Me puso que me observaba y que lo 'volvía loco' mi cuerpo y es perturbador". Por último, la joven teme que el caso esté relacionado con otro hecho delictivo que sufrió meses atrás: "Desde enero que vivimos acá y ese mismo mes nos desvalijaron la casa".