MADARIAGA: El fiscal reiteró que aún hay un prófugo por el hurto de dinero de las últimas semanas

MADARIAGA

Walter Mercuri dialogó esta mañana con CNM Radio para dar detalles de todos los procedimientos realizados en los últimos días en Madariaga, Pinamar y Villa Gesell que derivaron en la aprehensión de 12 personas y la detención de otras 3 y vinculados a distintos robos y hurtos que se produjeron, principalmente, en Pinamar.El fiscal de la UFI 8 de nuestra ciudad explicó que los operativos fueron extraordinarios porque se realizaron durante la noche, una cuestión no habitual, pero que debió solicitar a la jueza de garantía María Fernanda Hachmann, por la cantidad de datos que se habían sumado en los últimos días de distintas enuncias realizadas y ante la presión social por el accionar delictual de la región.Aseguró que, en el caso de Madariaga, los allanamientos fueron 2. Todos ellos vinculados a un robo sucedido en diciembre en Pinamar en donde los ladrones se alzaron con botín millonario que incluía un reloj, pulseras de marca, una notebook poderosa, dinero en efectivo y una cartera importada. Por esta última fue que cayó detenido uno hombre al intentar venderla por Facebook.Como ya hemos relatado, la publicó en Facebook Market y el dueño la identificó desde Buenos Aires y se hizo un operativo de compra simulada para poder recuperar el bien y proceder a la detención.Pero, este delincuente está vinculado al hurto de dinero ejecutado en nuestra ciudad a principios de mes en donde se alzaron con 140.000 pesos de la compra de una camioneta y que la víctima tenía guardado en su casa de Moreno al 2200.Por esta causa, según explicó Mercuri, aún hay un prófugo reconocido por su historial delictivo y con condenas en su haber. Se trata de “pechito” medina quién todavía no pudo ser encontrado por los investigadores.Ese fue el saldo total de los procedimientos hechos en Pinamar, Ostende, Villa Gesell y Madariaga.Mercuri dijo que no es habitual en esta época del año obtener este tipo de resultados porque, generalmente, no se dan hechos tan resonantes en el periodo invernal. No obstante, reconoció que hay un recrudecimiento de los robos y hechos violentos en las últimas semanas.