MADARIAGA: Echeverría brindó detalles del fallecido por coronavirus: "El foco ya está controlado y los contactos estrechos se encuentran aislados"

ZONALES

“El sábado a las 23 horas recibimos un llamado al 107 de una mujer que alertaba sobre un vecino que estaba descompuesto y caído, la ambulancia fue a buscarlo y fue hospitalizado porque se encontraba con una alteración del sensorio y con una neumonía importante por lo que se le realizó el hisopado correspondiente. Esa muestra salió el domingo muy temprano y ayer por la tarde llegó el resultado que decía que era positivo”.

¿Cómo seguirá Madariaga ante la confirmación de un nuevo caso?

“Entendemos que no nos afectaría porque dice duplicación de casos, estamos aguardando respuestas”.

Según fuentes oficiales del municipio, el Secretario de Salud brindó detalles del caso positivo que se dio a conocer anoche y aclaró que solo seis personas están en aislamiento.Asimismo, confirmó que se le practicó una contraprueba y que el análisis fue enviado a un laboratorio privado.En el día de ayer la Secretaría de Salud del municipio informó un caso positivo de COVID-19, de un hombre de 83 años que ingresó al Hospital el sábado a las 23 horas y fue hospitalizado por un cuadro de neumonía y la alteración del sensorio.Infelizmente anoche el hombre falleció y es por este motivo, el Secretario de Salud, Amadeo Echeverría brindó detalles del caso:Respecto al caso, expresó que es “muy atípico porque el paciente vivía solo y recibía ayuda de uno o dos vecinos, pero nada más, no tenía contacto con la comunidad y eso es lo que llama la atención.”Enseguida confirmó que “el foco ya está controlado, ya se ha tomado contacto con todos ellos. Desde anoche se trabajó para aislar a los contactos estrechos y sus convivientes” y aclaró que en total son solo seis personas, las cuales permanecen en vigilancia epidemiológica.El hombre fallecido no tenía contacto con otras personas, porque estaba en cama y no salía de su casa. Desde la Secretaría de Salud se realizó la consulta a las autoridades sanitarias de Mar del Plata para ver sí hay que hisopar o no a los contactos estrechos (ninguno de ellos presenta síntomas), porque el virus tiene que haber ingresado a través de otros.En este sentido indicó que aguardan respuestas y agregó que sí se pidió una contraprueba, para corroborar el diagnóstico del caso positivo, pero que el Instituto Nacional de Epidemiologia (INE) no lo hace, por lo que se envió a un laboratorio privado.Con respecto al deceso del hombre, Echeverría indicó que fue producto de su neumonía y su estado general.Las autoridades del Ejecutivo manifestaron que en las primeras horas de la mañana el Intendente, Carlos Esteban Santoro se comunicó con la Jefatura de Gabinete de la Provincia para ponerlos al tanto de la situación.Asimismo, indicaron que Madariaga continuaría en Fase 5 ya que el decreto explica que se retrocede cuando hay duplicación de casos (acá solo hubo un positivo el 11 de junio y ahora otro el 5 de julio).