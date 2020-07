La polícia chilena adiestra perros para detectar enfermos de coronavirus

INTERNACIONALES

Afirmaron desde el cuerpoGracias a su afinado sentido del olfato, los perros son utilizados en todo el mundo para detectar drogas, dinero o explosivos, capacidades que en Chile intentan aplicar ahora a la detección del coronavirus a través de una brigada canina que pueda diferenciar por el olor a enfermos de COVID-19 y a personas sanas.Una medida innovadora ideada en Francia pero que ya desarrollan también en Reino Unido, Finlandia y Emiratos Árabes y que ha cruzado medio mundo para tratar de ponerla en práctica con cuatro canes de Carabineros (Policía chilena).Aunque el SARS-CoV-2 en sí mismo no huele a nada, la respuesta inmunológica del cuerpo humano para hacer frente a la COVID-19 genera componentes a través del sudor que sí pueden ser detectados por los perros, cuya capacidad olfativa es 50 veces superior a la del ser humano.El coronel Julio Santelices, director de la escuela de especialidades de Carabineros de Chile, explicó a Efe que esta "prevención científica" es un hito para las brigadas caninas, que ya han demostrado su efectividad en la detección de otras sustancias que sí tienen un olor específico en sí mismas.Afirmó Santelices.El proyecto desarrollado por Carabineros y la Universidad Católica busca crear una primera brigada canina capacitada para poder detectar en espacios públicos personas enfermas de COVID-19 en fases iniciales, con especial atención a los casos asintomáticos.A pesar de que el entrenamiento de los canes todavía está en una primera fase, la idea es que a finales de agosto puedan estar trabajando en la calle para enfrentar el coronavirus en Chile, que registra unos 320.000 casos y 7.069 muertos por la COVID-19.Añadió el coronel Santelices.Los 300 millones de terminaciones nerviosas existentes en el hocico de un perro hacen de este animal un arma perfecta para detectar enfermos por coronavirus, y los cuatro pioneros de Carabineros son de las razas labrador y golden retriever, la élite entre los sabuesos y los perros rastreadores.Sostuvo el uniformado.Mientras los cuatro agentes caninos y sus respectivos guías continúan con su preparación, en la Universidad Católica de Chile afinan las bases científicas de la iniciativa.Fernando Mardones es profesor de epidemiología veterinaria de este centro de estudios y está a cargo del proyecto de los perros biodetectores, que por el momento en Chile está en la primera fase de diseño de estudio.Señaló a Efe.Mardones explicó que todavía no se tiene claridad de cuál es el elemento exacto que puede detectar el olfato canino, pero sí hay seguridad de que algún componente de la respuesta inmunológica que se aprecia en el sudor puede ser localizada por el perro.Si la investigación avanza de forma favorable, el próximo paso es recolectar muestras de sudor de las axilas de enfermos de COVID-19, tratarlas para hacerlas duraderas y entrenar a los perros para detectar ese olor, al igual que se hace con explosivos, drogas, alimentos, personas o dinero.Dijo Mardones.El científico agregó que este proyecto de detección de enfermedades a través del olfato de perros puede abrir una inmensidad de posibilidades para otras patologías difíciles de detectar en etapas iniciales, como el cáncer o la tuberculosis, o para posibles futuras pandemias.Indicó el coronel Santelices.Además, y para tranquilidad de los amantes de los animales, los perros no corren riesgo de contagio, ya que tienen una probabilidad muy baja de enfermar por la COVID-19, por lo que son un elemento con posibilidades infinitas en la primera línea de detección del SARS-CoV-2.