LA PLATA: Desesperada búsqueda de una joven de 18 años

Aquellos que puedan tener alguna información del paradero de María de los Milagros Yoryovich, se les pide que se comuniquen al 911 o llamar al 2214379274, además pueden contactar en Facebook a Celeste Yoryovich y Graciela Petrini (ambas familiares).

Se trata de María de los Milagros Yoryovich, quien desapareció el pasado 29 de junio cuando se dirigía a un centro médico de San Carlos.Por estas horas en La Plata se realiza una intensa y desesperada búsqueda de una joven de 18 años, quien fue por última vez el 29 de junio.Su nombre es María de los Milagros Yoryovich, y la familia no tiene rastro de ella desde aquel día. “Tenía turno en el centro médico de 45, entre 146 y 147. Salió rumbo al lugar y después de ahí no volvimos a saber nada más”, confirmó Cristian, padre de la muchacha.Según los familiares, Milagros no había tenido ningún tipo de inconveniente que haya podido motivar su partida. “Ella tiene una hija pequeña que se quedó con nosotros, es por eso que nos resulta extraño que no aparezca”, explicó el papá de la joven.Por lo informado, la mujer de 18 años no tiene celular y solamente salió del domicilio con los documentos y la billetera. La denuncia fue realizada el mismo 29 de junio y desde ese momento la Policía se encuentra comandando la búsqueda junto a la familia.