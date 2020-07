Joven desaparecido hace 70 días: La justicia federal investiga “un hecho de violencia institucional”

NACIONALES

El juzgado federal 2 de Bahía Blanca aceptó a la madre del desaparecido Facundo Astudillo Castro como querellante en la causa que investiga la presunta desaparición forzada del joven, visto por última vez mientras viajaba desde Pedro Luro a Bahía Blanca, hace más de dos meses."Los agentes de la policía bonaerense podrían haber obrado abusivamente respecto de Astudillo Castro, lo que promovió que se lleve adelante una pesquisa en este fuero por un hecho de violencia institucional", dice la resolución, en la cual se ordenan una serie de medidas.También fue tomada como querellante la Comisión Provincial por la Memoria. Sin embargo, la jueza de garantías Susana Calcinelli aún no se inhibió y la justicia federal tampoco apartó a la Policía Bonaerense de la investigación del caso. El miércoles llegaría el ministro de Seguridad Sergio Berni a Pedro Luro, la ciudad de donde salió el joven el 30 de abril.La jueza federal María Gabriela Marrón dijo que "según lo denunciado, el último contacto que mantuvo Facundo con su madre, Cristina Adriana Castro Alaniz, fue el 30 de abril vía telefónica, al ser aprehendido en Mayor Buratovich por personal de la Policía de la Provincia", por violación de la cuarentena."Luego se inició una causa penal en la justicia departamental local. No obstante, los familiares de la presunta víctima habrían detectado 'serias inconsistencias y contradicciones', entre los testimonios recabados en la pesquisa referida; todo lo cual hace sospechar que los agentes de la citada fuerza de seguridad podrían haber obrado abusivamente", en relación al joven.Marrón afirmó que "los supuestos autores aún no se encuentran individualizados", pero dejó en claro que "se investiga un supuesto de privación ilegítima de la libertad agravada", Además, delegó la investigación en la fiscalía a cargo de Santiago Ulpiano Martínez, pero no apartó a esos agentes."Es falso que Facundo haya estado en Bahía Blanca, pedimos la urgente incompetencia del juzgado y fiscalía provincial, y si en todo caso van a hacer medidas de búsqueda que sea con fuerzas federales", dijo a PáginaI12 el abogado Leandro Aparicio, que representa a la familia del desaparecido joven Facundo Astudillo Castro, al enterarse del operativo de rastrillaje que se está realizó en Bahía Blanca.La policía bonaerense está sospechada por la desaparición de Castro, dado que en los más de dos meses que lleva desaparecido aportó testimonios y versiones contradictorias a los investigadores.Aparicio enfatizó que "no hay ningún testigo que haya visto a Facundo en Bahía", en abierta contradicción con la información que maneja la Bonaerense."Le estamos presentando un escrito a la jueza de garantías de la provincia para que inhiba y pase el caso al fuero federal", agregó.El 30 de abril Castro fue visto por última vez, según tres testigos, subiendo a un patrullero en la localidad de Teniente Origone. Por la aparición de estos nuevos testimonios, de personas que conocían a Facundo y lo reconocieron en la ruta, la familia y los abogados sospechan que la versión policial --una oficial de civil que lo levanta en la ruta mientras hacía dedo y lo deja en Origone-- es falsa.La Policía Bonaerense difundió ayer entre sus miembros este texto: "Tener en cuenta, el mismo (Facundo) andaría vendiendo bolsas, por la zona de V. Talleres, Spurr, Undiano y Arias, por ese sector, a prestar especial atención a ver lo podemos ubicar (sic)". Y también esta directiva:"Por orden del señor Superintendente todos los móviles deberán tener colocado foto de se busca a Facundo Astudillo Castro. Deberán colocar dichos carteles en lugares públicos y dar partes de prensa dejando constancia de testimonios recibidos que fue visto por última vez en la ciudad de Bahía Blanca".Los abogados de Cristina Castro, mamá de Facundo, insistieron en que esa información no es veraz y afirmaron que "lo que están haciendo es encubrimiento".Sin embargo, los datos coinciden con la versión que dio un alto funcionario provincial consultado por su par de Nación, en el sentido de que el joven se habría fugado.De todos modos, el ministerio de Seguridad de la Nación activó desde el viernes el Sistema Federal de Búsqueda (SiFeBu), que permite al juez a cargo disponer de información de las 24 provincias. Castro, de 22 años, había salido el 30 de abril de su casa en Pedro Luro hacia Bahía Blanca donde vive su ex novia, pero nunca llegó."Facundo podía desaparecer de mí, pero nunca de sus amigos y su abuelo", dijo su madre.En la Legislatura provincial y en la Cámara de Diputados los legisladores del FIT Claudio Dellecarbonara y Nicolás del Caño exigieron que el ministro de Seguridad Sergio Berni informe sobre Astudillo Castro.La familia de Facundo está preparada para la llegada próxima del ministro Berni, y consideran que su presencia indicaría la posibilidad de alguna novedad de peso en el caso.Sin embargo, lo único que quieren es la aparición con vida de Facundo. "Si la fiscalía provincial quiere seguir quedándose con el caso le decimos que aparte a la Bonaerense y aparte a los agentes sospechados.En lugar de andar buscando por donde no estuvo y a ciegas debería proveer las medidas pedidas, como la localización del teléfono celular de Facundo y las comunicaciones de la policía de Villarino. Recién ayer nos pidieron los perfiles de sus redes sociales", describió el abogado Aparicio sin ocultar su enojo por las dilaciones.El ayudante del fiscal provincial le dijo a Cristina Castro que se apartaría, pero el responsable final de que ese expediente por averiguación de paradero siga en jurisdicción bonaerense es el fiscal general Juan Pablo Fernández, denunciado por acoso laboral y por encubrimiento del caso del asesinato de Katherine Moscoso.