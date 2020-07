ENCUESTA: ¿Creés que los jubilados que mataron a los ladrones deben recibir condena?

NACIONALES

¿Vos que opinás?.

La pandemia del coronavirus no fue la única protagonista de los diarios y los noticieros durante estos días, debido a que una vieja discusión volvió a recrudecer: la justicia por mano propia.El pasado 17 de julio, una vivienda de la localidad de Quilmes fue escenario de un lamentable episodio policial. Un grupo de malvivientes, vinculados a la barra del Quilmes Atlético Club, ingresaron a la casa de Adolfo Ríos, un herrero jubilado de 71 años.El hombre resistió el ilícito a los tiros y terminó abatiendo a uno de los hampones, identificado como Franco Martín "Piolo" Moreyra (26). Producto de este episodio, Ríos fue condenado a una prisión preventiva, a cumplir en su domicilio, hasta el fiscal que atiende la causa de sentencia firme.Asimismo, en el barrio Las Colinas, de la ciudad balnearia de Mar del Plata, otro "jubilado justiciero" se cobró la vida un caco que buscaba entrar a su casa, también con fines delictivos, con una escopeta calibre 14.Néstor Genova, un hombre de 81 años, aseguró ante la policía: "Cuando disparé, la luz estaba apagada" y sin justificarse asumió la responsabilidad de sus actos. Aunque en una primera instancia, fuentes del municipio confiaron a medios locales que la causa podría ser caratulada como "legítima defensa".Ahora la sociedad se divide entre los que creen que los adultos mayores respondieron "en buena ley" y que no deben ser castigados por sus actos, y los que consideran que los ciudadanos no deben estar armados, debido a que esto solo arrastra más violencia.