DRAMA EN FORMOSA: Les dan banana a las vacas porque afirman que no pueden venderlas

NACIONALES

Estamos peleando contra viento y marea. La mayoría de los productores de banana estamos en la misma situación, porque falta comercialización, los precios muy bajos, no cierran los números y la fruta se empieza a descolgar por el tiempo”.

Las economías regionales dependen del campo”.

“Antes de que se pudran las bananas, de las damos a los animales con rollos de pasto”

Cómo era la situación mismo mes año 2019

La pandemia llegó sin lugar a dudas a cada sector y está calando profundo. Ni las bananas se salvaron.Los productores bananeros denuncian la caída de la distribución de la fruta. Poca demanda en plena cosecha. Las bananas caen solas y para que no se pierdan, deben darselas a las vacas.Según difundió Federación Agraria Argentina (FAA), en Laguna Naineck varios productores están realizando esto.Uno de los productores es Pedro Bondaruk, quien informó que “Es lamentable lo que nos está pasando.Bondaruk aclaró que la fruta que se le suministra a los animales es la que cae espontáneamente de las plantaciones, ya que debido a los bajos precios no vale la pena cosecharla.Según el productor, los problemas se deben a que los camioneros no llegan al lugar porque no pueden bajarse del camión. Además “en el mercado hay muchas bananas de Ecuador de camiones que habían estado parados y por eso están abarrotadas las cámaras de frío”.Otro factor es el precio: “nos pagan 80 pesos el cajón de 22 kilo.Estamos muy desprotegidos por los gobiernos municipal y provincial. Con esto va a desaparecer el cultivo de banana.Afirmó.En julio pasado, los productores denunciaron que, por los bajos precios, debían vender 70 kilos de bananas para comprar uno de carne. En ese momento también iban a realizar un tractorazo en la región, pero lo suspendieron denunciando una "actitud intimidatoria" de la policía.Hace unos días, en tanto, los productores de esa zona regalaron a sus comunidades 1000 kilos de bananas también como una forma de visibilizar la situación del sector.