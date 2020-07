“Día del Amigo”: ¿Se pueden hacer juntadas y reuniones?

NACIONALES

En qué lugares no se pueden hacer reuniones por el Día del Amigo



En qué lugares se puede festejar el Día del Amigo

Qué medidas se deben cumplir para hacer reuniones por el Día del Amigo

"Inclusive donde no hay casos tenemos que seguir cumpliendo las recomendaciones, porque si estamos en un lugar de autorización de reuniones sociales, alguien ingresa con un virus y no cumplimos con las recomendaciones, lo que va a pasar es que haya muchos casos secundarios".

"El riesgo es mucho más alto en lugares cerrados, cuanto más cerca estemos, cuanto más tiempo estemos, y cuando realicemos actividades más intensas".

"Tenemos que entender la importancia de seguir postergando estos encuentros y saber que falta menos para que podamos hacerlos si seguimos cumpliendo estas recomendaciones".

Con la finalización del período más estricto de cuarentena y la reapertura de algunas actividades en los puntos con mayor circulación del coronavirus del país, una de las mayores preocupaciones de las autoridades nacionales, los provinciales y municipales es la posibilidad de que la gente haga festejos por el Día del Amigo, sin respetar las medidas de prevención para el coronavirus.Si bien ya terminó la fase de mayores restricciones, debido a la cantidad de contagios el aislamiento social, preventivo y obligatorio continuará con la fase 3 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), San Fernando en Chaco, y toda la provincia de Jujuy. Allí está prohibido hacer reuniones sociales de todo tipo.Sin embargo, el Gobierno de la Nación estableció la autorización de nuevas excepciones en aglomerados con más de 500.000 habitantes, que deben ser autorizadas por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.Entre el 18 y el 2 de agosto parte del país se encuentra en un proceso de apertura "escalonada". Esto implica que no se pueden realizar reuniones sociales de cualquier tipo, incluidos los festejos por el Día del Amigo del 20 de julio.Los lugares donde no están permitidas las juntadas son el AMBA (es decir, la Ciudad de Buenos Aires y los 35 municipios bonaerenses que componen el conurbano o Gran Buenos Aires); el departamento de San Fernando de la provincia de Chaco, y todos los departamentos de Jujuy.Allí, entre otras cosas, está prohibido hasta el 2 de agosto el dictado de clases, la apertura de centros comerciales, cines, teatros; el turismo; y el servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional.Las reuniones sociales están permitidas en todos los puntos del país que se encuentran fuera de las jurisdicciones antes mencionadas, ya que pasaron a la etapa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO) hasta el 2 de agosto. No obstante, se debe cumplir una serie de rigurosas medidas para poder hacer las juntadas.Se trata de los lugares donde no hay "transmisión comunitaria sostenida del virus", y donde "el tiempo de duplicación de casos confirmados no debe ser inferior a 15 días". Los encuentros sociales no pueden tener más de 10 personas y se debe respetar una distancia de dos metros entre cada una como mínimo.Esto aplica para las provincias de Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán.En Chaco están permitidas las reuniones en todos los departamentos salvo por el de San Fernando; y en todos los partidos de la provincia de Buenos Aires con excepción de los 35 incluidos en el AMBA.Aún, así, por más que se resida en una jurisdicción con DISPO, es necesario averiguar en cada municipio si están permitidas las juntadas sociales, ya que cada distrito tiene la potestad de implementar restricciones.Enfatizó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti sobre el riesgo de brotes.A modo de recomendación para los lugares con DISPO, la funcionaria remarcó que:Quienes lo tienen autorizado pueden encontrarse con amigos o hacer reuniones sociales siguiendo estas recomendaciones, pero en los lugares donde no se permite (ya que tienen aislamiento):Según el decreto de la nueva fase, en los lugares con DISPO están vigentes las siguientes medidas y restricciones para hacer reuniones sociales:• No puede haber más de diez personas en el lugar.• Las personas deberán mantener entre ellas una distancia mínima de dos metros.• Utilizar tapabocas en espacios compartidos.• Higienizarse asiduamente las manos• Toser en el pliegue del codo.• Desinfectar las superficies.• Ventilar los ambientes.• Dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales y nacional.Sólo podrán realizarse actividades deportivas, artísticas y sociales, en tanto se dé cumplimiento a las reglas de conducta mencionadas, y nunca puede haber más de 10 personas reunidas.En los lugares cerrados donde se junten varias personas, ya sean salas de reunión, oficinas, comedor, cocina o vestuarios, se debe limitar la ocupación del espacio a una persona cada 2,25 metros cuadrados de espacio circulable. Para ello, se puede implementar la modalidad de reserva del espacio o de turnos prefijados.Quedan prohibida la realización de eventos en espacios públicos o privados, sociales, culturales, recreativos, religiosos y de cualquier otra índole con concurrencia mayor a 10 personas. No podrán abrir cines, teatros, clubes y centros culturales.Además, en los lugares con DISPO está prohibido viajar a un partido o departamento distinto al de residencia, a menos que se cuente con el permiso habilitante, por lo cual no se podrá ir a visitar a amigos que viven más lejos.