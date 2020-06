TANDIL: Un automovilista embistió un caballo y sufrió politraumatismo

ZONALES

Un accidente vial que causó indignación en gran parte de la sociedad y que afortunadamente no finalizó en una tragedia se registró este viernes por la mañana en la zona de El Centinela.Alrededor de las 7 de la mañana, la camioneta Honda CRV, patente GIX 908, conducida por Mario Olivieri (41), no logró esquivar a un caballo suelto que se encontraba sobre la cinta asfáltica y terminó impactándolo de frente.Producto del siniestro, el conductor sufrió heridas de consideración pese a que, afortunadamente, se encontraba consciente y logró salir del habitáculo por sus propios medios. En tanto, la camioneta registró importantes daños y el animal quedó tendido sobre el asfalto a escasos metros.Actuaron en el lugar una dotación del Cuartel Central de Bomberos y efectivos de la Comisaría Primera, mientras que una ambulancia del SAME se encargó de trasladar al herido al Hospital Santamarina.Desde el nosocomio informaron que sufrió politraumatismo grave, varias fracturas maxilofacial y que quedó internado en el Servicio de Emergencias Médicas para ser evaluado por un especialista.Por su parte, desde el Cuartel Central de Bomberos dispusieron iluminación y señalización en el lugar a fin de asegurar la escena, mientras que para hacer lo propio con el rodado cortaron el sistema eléctrico y los fluidos.un