SAN CLEMENTE: Suspendieron las caminatas recreativas

ZONALES

Desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Costa se confirmó que un hombre de 73 años de San Clemente del Tuyú, que no trabaja en el área de salud y no tenía contacto estrecho con ningún contagiado confirmado, dio positivo en el testeo de coronavirus.Esto significa que puede haber otras personas asintomáticas que estén contagiando sin querer y sin saberlo, y por ello el intendente Cristian Cardozo, en conferencia de prensa, anunció la suspensión las caminatas recreativas en la localidad. En paralelo a esto, el equipo de profesionales está investigando cómo se originó el caso, y aisló a 11 personas que tuvo cercanía con el paciente afectado.Actualmente el hombre se encuentra internado en el Hospital Municipal, debido a que asistió a la guardia por una caída. Al momento de hacerle todos los controles clínicos correspondientes, se detectó que tenía signos de neumonía en sus pulmones, aunque no presentaba síntomas. Frente a esto, le realizaron el hisopado correspondiente, dando positivo al coronavirus.Además de la suspensión de las caminatas, el Intendente informó que se debe cumplir estrictamente con los cuidados requeridos para evitar el contagio a otras personas: eso incluye uso de tapabocas, mantener la distancia social de 1,50 m. como mínimo, e higienizar absolutamente toda la mercadería que se ingresa a los hogares con lavandina diluida en agua, o con alcohol a 96º rebajado con solamente un 30% de agua. Y por supuesto: no visitar ni ir a la casa de amigos o familiares; y quienes cumplan con tareas esenciales deberán respetar al 100% los protocolos establecidos para cada actividad.También, el Mandatario solicitó seguir brindando los servicios básicos alimentarios por parte de las escuelas, Desarrollo Social, y otras agrupaciones con los máximos cuidados posibles, evitando la menor cantidad de circulación de gente posible. Junto a esto, es indispensable respetar a las fuerzas de seguridad y evitar los traslados desde o hacia las Ciudades que tienen grandes cantidades de contagios comunitarios. Más allá de los controles en los accesos, que son indispensables, también es necesario apelar a la responsabilidad ciudadana.En La Costa, según informó el Intendente, se han adquirido algunos insumos y se amplió el área de cuidados intensivos en Mar de Ajó. Aún, así, es fundamental que la ciudadanía se cuide, que respete las normas (ya que, por ejemplo, hubo 3 accidentes de moto en la playa en los últimos días), y que se de aviso al sistema de salud en caso de presentar síntomas compatibles con Covid-19, llamando al 148.