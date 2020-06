MADARIAGA: Se conocen nuevos detalles de la estafa telefónica por 250.000 pesos

MADARIAGA

Producido, redactado y publicado por Centraldenoticasmadariaga.com

De la euforia a la desazón en pocas horas

Dolor y desconcierto en la víctima del barrio Quintanilla que entre el 12 y el 18 de este mes fue estafada por delincuentes –presumiblemente- de la cárcel cordobesa de Cruz del Eje.Es que la promesa de un premio y un portal falso para constatar que era la ganadora la llevaron a entregar en una comunicación telefónica datos de varias tarjetas de debido y cuentas bancarias.Un llamado del 0351-3688631 llevó a la víctima a enterarse que había ganado 150.000 pesos de una nueva empresa de tecnología que iba a instalar antenas 5g en el país. Le brindaron una dirección web y con datos tramposos ella vio que era la ganadora y que la compañía, supuestamente, existía.En principio le dijeron que el dinero estaba acreditado en su cuenta bancaria. Como posee de home banking revisó y se dio cuenta que allí no había nada. Aquí comenzó otro historia: la de ir al Banco Provincia para verificar porqué el dinero no estaba.Por teléfono le fueron pasando datos tramposos. Una y otra vez los cumplió. De hecho – según creen los pesquisas- fue ingresando distintas tarjetas que tenía en su poder para constatar el giro en diversas cuenta pero la plata nunca ingresaba.Tras cortar la comunicación comenzó el calvario. Pasaron los días y el premio no llegaba. Tampoco la llamaban y esa oportunidad como caída del cielo que se había presentado se desvanecía a la misma velocidad que sumía a la víctima en una pesadilla.Ya sobre el fin de semana la mujer detectó que le habían sacado todo el dinero que tenía en su cuenta. A eso le sumaron un crédito que tramitaron en la cuenta de la pareja de la víctima por 100.000 pesos. Lo mismo hicieron con la cuenta de la suegra y se cree –porque aún no se pudo comprobar- que hicieron movimientos con otras tres cuentas.Todo el dinero acumulado por los atracadores se fue moviendo a cuentas que hay que determinar. La metodología es rápida e instantánea. Estos profesionales de la estafa juntan datos de cuentas en horas y mueve dinero para hacer perder el rastro del mismo.Sin embargo todavía la justicia busca saber cómo lo hicieron y cuál fue la excusa perfecta que usaron. Estiman que esa euforia del premio caído del cielo haya provocado que los conocidos la acompañaran al cajero a retirar su obsequio y se transformaran en víctimas.