MADARIAGA: Por no presentar casos la ciudad entrará en la etapa de “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”

MADARIAGA

Aún resta un gran trabajo de parte del Gobierno Bonaerense para delimitar las fases y colocar en ellas a los municipios, pero Madariaga conforma uno de los que podrá pedir mayor apertura por haber transitado tola etapa de ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio) y entrar en el de DISPO (Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio) que permite una “nueva normalidad” pero siempre con distancia entre las personas.Serán 5 fases y nuestra localidad entraría en la 4 o la 5. Se permitirá todas aquellas actividades que no signifiquen reuniones masivas de personas. Así, cines, teatros, recitales y centros comerciales no podrían mantener sus puertas abiertas aún.Lo que sí continuará cerrado es el transporte interurbano por lo que aún no circulará Costa Azul hacia localidades costeras.Para alcanzar la quinta fase, los distritos deberán registrar 21 días consecutivos sin contagios. "Hay 61 municipios de la provincia que están en esa situación y ahí estaríamos entrando en esta última fase", detalló el gobernador Axel Kicillof.Pero resta que se publique todo en el Boletín Oficial; algo que podría ocurrir durante el fin de semana.Lo que no se mencionó ni trascendió es lo que podría suceder con el rubro gastronómico.