MADARIAGA: Entregaron pollitos bebé y se preparan para el reparto de otra tanda

MADARIAGA

La Agrupación Barrios de Pie informó en las últimas horas hizo entrega de 160 pollitas bebé entre familias que se habían anotado con anterioridad.Además, informaron que durante la próxima semana ingresarán más animales para ser repartidos en familias necesitadas.Cada beneficiario recibirá 10 ejemplares y deben anotarse contactando al referente Roberto Manrique al 0223 156239882 .(Click en número).También indicó a Central de Noticias Madariaga que recibió 1200 kg. de mercadería a repartir. Por otro lado, se encuentra en plena gestión para el arribo de un camión de papa que sería donado por la empresa MacCain .“Estamos muy contentos con el trabajo que venimos haciendo de asistencia junto a la gente que me ayuda. Tratamos de estar cuando la gente precisa una ayuda y siempre buscamos algo para no decir no como respuesta”, indicó.Por otro lado, agregó que se sigue con la entrega de dos viandas a familias por semana.