MADARIAGA: El secretario de salud dijo que el paciente se negativizó y generó anticuerpos

MADARIAGA

“La comunidad hospitalaria recibió el caso con ansiedad y algo de temor pero estamos preparados porque hemos practicado sobre est clase de sucesos. Tuvimos que poner a disposición el equipo de psicólogos para dar algún tipo de soporte a ellos”, recordó.

Amadeo Echeverría brindó los primeros detalles del resultado del segundo hisopado realizado al menor de 11 de años, que hace exactamente una semana dio positivo de COVID’19, y que ahora dio negativo en la prueba de control.Aseguró que ante un positivo lo primero que se hace es aislar al paciente, tratarlo con medicamentos en los síntomas de base que se vayan presentado y cuando ya no tiene más fiebre, entre el séptimo y el décimo día, se le toma una nueva muestra mediante un hisopado para ver si el cuerpo atacó la enfermedad.Agregó que “al paciente se lo considera curado” cuando se le hace un tercer hisopado que arroja otro negativo. Esa muestra fue tomada esta noche en el Hospital Municipal y se aguardan resultados para mañana viernes.Una vez que arribe un segundo negativo será dado de alta, irá a su casa y seguirá con tratamiento ambulatorio.Echeverría aclaró que casi no existe en el examen de PCR un “falso positivo. Hay uno en un millón”, estimó a la hora de dejar de la lado la posible creencia en la comunidad de una falla en el primer test. “Son pruebas seguras. Puede haberlas pero puede darse por un erro humano aunque todo esto es protocolizado y es muy raro que ocurra. Me parece que a veces estamos buscando un fantasma en donde no lo tenemos. Debemos confiar en las instituciones”, pidió.Dijo que siempre se siguió el protocolo y tuvieron que actuar en consecuencia cuando les informaron que había dado positivo en un inicio.El paciente tuvo muy poca fiebre, algo de agitación y soporte de oxígeno sólo en el comienzo de la enfermedad pero luego fue evolucionando.