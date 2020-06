DOLORES: El Intendente anunció que vuelve a fase 4 y endurece la cuarentena

ZONALES

Marcha atrás en Dolores, uno de los distritos bonaerenses en donde desde el inicio de la pandemia no se habían registrado casos de coronavirus autóctonos. Con la confirmación este martes en la mañana del resultado positivo para uno de los casos sospechosos de Covid-19 que estaban bajo estudio, el jefe comunal Camilo Etchevarren brindó una conferencia de prensa para informar de las modificaciones en torno a las fases de contención de la pandemia.El contagio confirmado se vincula con una trabajadora de salud quien acompañó a pacientes que por diversas patologías debieron ser atendidos en hospitales del Gran Buenos Aires. Según detalló la secretaria de Salud dolorense, Sandra Metz, la vecina se encuentra en buen estado de salud.En paralelo, las autoridades esperan por el resultado del hisopado de otro caso sospechoso que ingresó la semana pasada al hospital San Roque, con un cuadro respiratorio agudo y por lo que se activó el protocolo.Por este caso positivo y según indica el Gobierno de la Provincia, Dolores debe volver por 21 días a la fase 4, por lo que desde la gestión conducida por Etchevarren aclararon que ya no estarán permitidas actividades que hasta hoy estaban habilitadas.En este sentido el jefe comunal manifestó que ya no se no se podrán realizar las salidas de esparcimiento, servicios de comidas y bebidas de consumo en locales gastronómicos, las actividades culturales (transmisión remota y transmisión de shows), actividades deportivas al aire libre, actividades recreativas con distanciamiento social, actividades sociales con distanciamiento físico de hasta 10 personas, actividades religiosas y culturales, apertura de museos y clubes o cualquier otro espacio que implique la concurrencia de personas, gimnasios y espacios deportivos.