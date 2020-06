CHASCOMÚS: Desde hoy regresan las salidas recreativas

ZONALES

A partir de hoy, los vecinos de la ciudad de Chascomús podrán salir a caminar, correr o andar en bicicleta día por medio, una salida de hasta 1 hora, sin restricciones de distancia ni lugar de la ciudad con la finalidad de esparcimiento, pero respetando las medidas preventivas y los protocolos sanitarios.• Es fundamental mantener el distanciamiento social, por lo que no se puede hacer paradas, entrar a otras casas ni tampoco visitar amigos o familiares.• De esta manera se podrán realizar breves salidas saludables de esparcimiento al aire libre de hasta una 1 de duración entra las 14 y las 16 horas día por medio de acuerdo a la terminación de DNI.• Los días pares del mes, quienes tengan DNI finalizado en número par, mientras que los días impares, podrán hacer quienes tengan documento impar.• En el caso de salidas con niños, se tomará como referencia en DNI del adulto.• El esparcimiento será siempre individual, con la excepción de los menores de 16 años o quienes tengan un problema salud y no puedan valerse por sí mismos.• Las salidas no tienen restricciones de distancia ni de lugar de la ciudad, pero siempre deberán respetar una distancia de 5 metros respecto a otras personas.• Deberán utilizar los tapabocas y respetando las medidas de protección antes, durante y después de la salida.• Cabe destacar, que, durante el recorrido, no podrán usar los juegos, bancos y aparatos para hacer gimnasia o espacios comunes, ni tocar objetos.• No estará permitido hacer rutinas de entrenamientos.• Tampoco se podrán ingresar a comercios ni aprovechar la salida para hacer compras o trámites.