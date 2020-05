VILLA GESELL (VIDEO): Una concejal abrió el debate sobre el toque de sirena y el daño que causa a los autistas

ZONALES

La concejal de CREAR, Jésica Cane, salió al cruce del intendente Gustavo Barrera, al criticarlo "por las lamentables declaraciones que realizó el jefe comunal" en relación a utilizar la sirena de bomberos para anunciar el toque de queda local.En un duro mensaje, la edil dijo: "como concejal de la ciudad me veo en la obligación de no dejar pasar las lamentables declaraciones que realizó el Sr. Intendente menospreciando nuestra propuesta de dejar de utilizar la sirena de bomberos en el toque de queda (de las 17 hs), como si esto fuera una artimaña política cuando realmente es una necesidad por el daño que les provoca a las personas con TEA. Quizás sea una minoría la que está siendo afectada pero eso no lo hace menos importante. La hipersensibilidad auditiva que ellos tienen los hace realmente sufrir afectando también a sus familias".Y pidió que recapacite al agregar: "pido por favor señor intendente tenga bien comprender que esta es una problemática real impulsada por nuestra comunidad y nuestro único objetivo es ayudar a instrumentarla. Siempre buscamos sumar, como pidió la Sra. Marta Zuloaga nos ponemos a disposición de los vecinos. Por eso por favor reconsidere su postura y pensemos que hace casi dos meses que estamos en cuarentena, deberíamos como comunidad ser solidarios y poder utilizar otros medios en épocas de hiperconectividad e información".Las declaraciones de Cané se enmarcan en una propuesta que realizó junto a su compañero de bancada, Hernán Luna, para que los bomberos dejen de utilizar la sirena que anuncia la prohibición de circulación y el cierre de comercios. La argumentación del espacio político es que el fuerte sonido emitido en el cuartel central de avenida 5 y paseo 104 genera graves problemas de hipersensibilidad auditiva en chicos con autismo.Incluso, presentaron un proyecto para buscar la manera de aplicar la alarma y que esto no sea un problema para los vecinos con TEA. La solicitud no tuvo apoyo y generó cierta "burla" de algunas personas.Fuente: Sector Informativo