Se prendió fuego un semirremolque que transportaba un costoso vehículo

NACIONALES

Es casi milagroso que la camioneta Jeep que estaba adentro de un semirremolque que sufrió un voraz incendio no haya sido afectada en lo más mínimo.A las 4 de la madrugada de hoy fue cuando se iniciaron las llamas en el tráiler que estaba estacionado al frente del Mercado de Frutas, en la ex Ruta 33.Al llegar personal de la guardia de Defensa Civil y bomberos, comenzaron a trabajar arduamente para sofocar el fuego.Cuando abrieron el remolque, encontraron que la carga no había sufrido daños. Estaba compuesta por la camioneta Jeep, además de cajones de frutas y verduras.Luego se sabría que el conductor, llamado Ángel Tabisi, resultó ileso.Según explicó el chofer del camión marca Scania, había llegado a la ciudad procedente de Santa Fe.