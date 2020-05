Marplatense recibió $10.000 de la IFE, los invirtió y quiere devolvérselos al Presidente

ZONALES

Se trata de Oscar Holosbak, quien es uno de los tantos marplatenses que recibió los 10 mil pesos del Ingreso Familiar de Emergencia que entregó el Gobierno por la pandemia del Covid-19. El hombre decidió utilizar ese dinero para invertirlo, compró frutas y verduras, y ahora las vende por pedido. Además, cuando se recupere de la crisis quiere devolver la plata.“La verdad que cuando salió el subsidio del IFE no cría que me pudiese tocar. Es más, no pensaba inscribirme, pero finalmente lo hice y un día me llegó”, contó.Holosbak estaba desocupado, pero trabajó toda su vida como maquinista vial. Ahora se levanta todos los días a las 4 de la madrugada para ir al mercado a comprar los productos. A las 7 arma los cajones hasta las 11 y sale a entregar los pedidos junto a su esposa.El hombre desea terminar de pagar sus deudas y devolver el dinero que le dio el Estado. “El día de mañana, una vez que me recupere de esta situación económica, quiero juntar esos 10 mil pesos e ir a devolvérselo al Presidente, ya que otra persona lo puede estar necesitando como yo”, dijo.Oscar y su mujer armaron combos de frutas y verduras: bananas, cebollas, zapallos, papa, acelga, zanahoria, tomate, lechuga, entre otros productos y los comercializan.